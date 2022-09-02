盼打乾淨選戰！蔣萬安競辦：已簽署電視辯論意向書

▲蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長參選人蔣萬安競選辦公室今（2）日表示，蔣萬安登記參選當日（9／1），即接受聯利媒體股份有限公司（TVBS）邀約，並簽署參加「選舉辯論會意向書」，蔣萬安樂於向選民闡述完整而全面的公共政策。



蔣辦同時呼籲其它候選人，應停止負面攻擊，一起打一場乾淨的選戰，讓選舉回歸政策辯論的本質。蔣辦指出，蔣萬安的政見既宏觀且完整，可望爭取到台北市民的認同。

▲▼ 蔣萬安簽署電視辯論意向書 。（圖／蔣萬安競選辦公室提供）