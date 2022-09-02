超狂！「地方媽媽」捧150萬元現金登記　台中出現第3位市長候選人

▲台中市長無黨籍候選人陳美妃，今捧著150萬元現金前往登記參選。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

今日是登記市長候選人最後一天，台中市除了國民黨候選人盧秀燕、民進黨候選人蔡其昌兩大參選人以外，2日近中午還有一名從政經驗零、當了24年家庭主婦的51歲無黨籍候選人陳美妃，捧著150萬元現金，帶著3名子女登記參選，要上演一齣「小蝦米對抗大鯨魚」戲碼，以完全政治素人身分與藍綠陣營爭奪市民選票。市長參選人登記截止時間為今日下午5時30分，台中市共有3名市長候選人。

▲台中市長無黨籍候選人陳美妃。（圖／記者白珈陽攝）

台中市長綠營候選人蔡其昌選在開放登記首日搶頭香，第一時間（8月29日）就前往登記；尋求連任的台中市長盧秀燕則選在今日上午，由競選總部7名總幹事代為登記。未料，在藍軍登記離開後，陳美妃與3名子女「壓軸」出場，帶著150萬元現金表明要參選市長，選委會出動點鈔機花了近10分鐘才點算完畢，引起眾人關注。

▲▼陳美妃由3名子女陪同，帶著150萬元現金前往登記，現場出動點鈔機。（圖／民眾提供）

陳美妃說，她婚後就一直是家庭主婦，沒有從政經驗，與前夫離婚多年，獨自扶養雙胞胎子女與小兒子3人。她說，從今年7月起就有參選台中市長的想法，原本預定由她參選市長、女兒（24歲）參選議員，但因議員的申請表格準備不及，她遂自己1人參選市長，3名子女擔任助選員。

陳美妃表示，在陪伴子女求學過程中，發現教育制度有僵化的問題，不夠靈活以解決不同家庭的困境；她說，她是老台中人，縣市合併後的台中已成為全台人口數第二多的城市，交通品質卻沒有跟著提升，造成民眾交通不便，她認為現在的藍綠陣營改革的速度都太慢，或是改革的重點沒有符合市民的期待跟需要，決定出面參選，親手改變台中。

記者提問，是否獲得親友支持？要如何宣傳自己？陳美妃說，她雖繳得起150萬元保證金，但比不上其他有大黨支持的候選人，無法在街頭巷尾做廣告，她要用政見去說服選民。至於有無獲得支持？她說，她只要想好下定決心就會去做，不會在意別人的意見，會盡力做好自己該做的事，盼能有服務台中市民的機會。