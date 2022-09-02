2022桃園市議員選舉131人登記參選　角逐63席次

針對台北市長候選人黃珊珊2日質疑陳時中、蔣萬安是「不敢辯論的候選人」，陳時中透過臉書強調，他已在8月30日簽署三立電視台辯論會同意書，並於1日確認完成，不解黃珊珊為何會有悖離事實的言論。他指出，政治工作者透過辯論修理人，無法讓任何一位台北市民受惠，提出實質論述才能讓台北變得更好。