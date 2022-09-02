2022桃園市議員選舉131人登記參選　角逐63席次

▲議長邱奕勝尋求連任，並挑戰議長寶座。（圖／選委會提供）
記者楊淑媛／桃園報導
2022桃園市議員選舉受理登記，迄2日截止，14個選區共有131人辦理參選登記，應選63席次，其中區域市議員應選56席；桃園市選委會表示，103年、107年參選人數分別為143人與130人。各選區登記名單及黨籍如下：
▲副議長李曉鐘參選桃園區市議員，競爭激烈。（圖／選委會提供）
第1選區(桃園區)：黃婉如(國)、于北辰(無)、陳美梅(國)、李曉鐘(國)、羅岳峰(無)、呂儀恬(無)、李柏瑟(民)、余信憲(民)、黃成峻(民眾)、張凱翔(無)、官正平(無)、張碩芳(國)、詹江村(國)、林政賢(國)、李光達(民)、黃瓊慧(民)、朱智菁(民)、黃家齊(民)、彭佩妤(無)、凌濤(國)、簡智翔(時力)、陳品杰(無)、袁慧心(無)、黃進仕(無)、藍士博(基進)、沈佩玲(小民參政歐巴桑聯盟)、連俊男(無)。
第2選區(龜山區)：陳葦澤(時力)、牛煦庭(無)、陳泓維(無)、陳雅倫(民)、李宗豪(民)、黃偉群(無)、簡僑亨(民眾)、林明義(國)、孫韻璇(國)。
第3選區(八德區)：呂宇晟(時力)、蔡永芳(民)、朱珍瑤(國)、呂林小鳳(民)、楊朝偉(國)、張碩芬(國)、邱述文(無)、許家睿(民)、段樹文(無)、趙宏勳(無)、伍世文(無)。
第4選區(蘆竹區)：林志評(無)、黃國晏(民眾)、劉勝全(民)、許清順(民)、徐鈺雯(時力)、郭麗華(民)、張桂綿(國)、余適霖(無)、錢龍(國)、林宥辰(無)。
第5選區(大園區)：游吾和(民)、林清松(無)、徐其萬(國)。
第6選區(大溪區、復興區)：陳治文(民)、李柏坊(國)、徐慈檉(民眾)。
第7選區(中壢區)：林佳瑋(時力)、梁為超(國)、簡維成(無)、毛嘉慶(無)、張曉昀(民)、彭俊豪(民)、林昭印(民眾)、吳正吉(無)、游智彬(新黨)、葉明月(國)、邱奕勝(國)、徐景文(民)、黃柏儒(無)、黃崇真(民)、魏筠(民)、楊翊堂(無)、
劉安祺(國)、劉曾玉春(無)、謝美英(無)、邱仁德(無)、吳嘉和(國)、李荳芽(
小民參政歐巴桑聯盟)、謝克洋(國)。
第8選區(平鎮區)：楊家俍(民)、高宇彥(無)、曾妍潔(民眾)、劉仁照(民)、王珮毓(民)、黃敬平(國)、陳韋曄(國)、舒翠玲(國)、劉邦鉉(無)、陳羽凡(國)、黃永欽(綠黨)、朱哲成(時力)。
第9選區(楊梅區)：蕭立妍(民)、張清俊(民眾)、鄭淑方(民)、周玉琴(國)、涂權吉(國)、李家興(無)。
第10選區(龍潭區)：張肇良(民)、林昭賢(國)、徐玉樹(國)、劉哲夫(無)、劉熒隆(國)。
第11選區(新屋區)：陳睿生(民)、邱文威(無)。
第12選區(觀音區)：郭蔡美英(民)、吳進昌(國)、戴兆華(無)、許更生 (無)、吳宗憲(民)、江承洲(無)。
第13選區(平地原民)：陳姿伶(國)、林志強(民)、王仙蓮(國)、楊進福(無)、林春蘭(親民)、張秀菊(無)、蔡惠蘭(灣維新)。
第14選區(山地原民)：蘇偉恩(無)、邱志成(民)、陳瑛(國)、周星文(無)、簡志偉(國)、歐蜜·偉浪(無)、湯宏鈞((無)。
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