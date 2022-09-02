「雲林過去4年每戶所得平均增15萬」　張麗善登記拚連任

▲雲林縣長張麗善2日完成下屆雲林縣長參選登記。（圖／張麗善競選辦公室提供）



實習記者李密／台北報導

雲林縣長張麗善今（2）日完成下屆雲林縣長參選登記，並公佈參選核心理念為「雲林上場、加速前進」及「2030 前進雲林」。張麗善表示，過去4年雲林積極推動經濟發展，每戶所得平均增15萬，未來總投資金額可達975億元，有望創造2,800個就業機會，承諾未來將以「農工商科技城」為目標，將雲林打造成工商業界、年輕學子與新創都渴望入住的園地。

▲雲林縣長張麗善2日完成下屆雲林縣長參選登記。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



張麗善表示，因雲林得天獨厚的自然環境優勢，中央政府長期將雲林定位為「農業縣」。先前多年的執政團隊，遂將農業作為雲林發展核心。張麗善說，縣府團隊過去四年積極改造投資環境、推動經濟發展，成功吸引超過1777億的投資。例如封測大廠「矽品精密工業」將在中部科學園區雲林縣虎尾園區興建新廠，未來總投資金額達975億元，可創造354億元營業額，及2800個就業機會。

張麗善認為，台灣強項在於半導體產業的IC製造、封測，在雲林縣府團隊努力下，矽品的投資代表半導體產業已正式進駐雲林，雲林也從傳統農業縣逐步邁向轉型為「農工商科技城」。根據行政院主計處的資料，過去4年雲林每戶總所得平均增加約15萬，每年增長約36,000元，人均可支配所得4年來共增加5萬元。



雲林縣縣府團隊整理出4年來30項重要政績，當中包括廣設156處長青食堂，達全國使用率最高；全面協助裝設住警器，普及率達9成7；全台第一個做到中小學「班班有冷氣」，大幅改善濁水溪揚塵對學童的影響；更首創ZWS系統處理生活廢棄物，讓雲林鄉親無需陷入焚化爐所引發的各項爭議。



針對未來施政願景藍圖，張麗善表示，過去4年雲林已正式上場，未來將以「智慧經濟」、「低碳永續」、「安全健康」、「共融發展」四面向作為未來30項政策的核心主軸。目標讓雲林邁向成熟「農工商科技城」，成為工商業界、年輕學子都渴望前來就學就業、成家立業之地。