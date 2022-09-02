大陸要拍國軍「衡陽保衛戰」　楊洋重拾槍桿出演抗日英雄特務連長

▲電影《明日援軍到達》由于和偉、楊洋領銜主演。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

講述國軍對日抗戰「衡陽保衛戰」的電影《援軍明日到達》今（2）日宣布開機，劇組也釋出首張概念海報，由于和偉、楊洋、萬茜等一線影星領銜主演。其中，軍藝（畢業於解放軍國防大學）出身的楊洋將詮釋國軍第10軍特務營2連連長井啟第，在衡陽保衛戰中奮勇支援天主堂受困國軍。

▲《援軍明日到達》講述國軍衡陽保衛戰的慘烈史蹟。（圖／翻攝劇組海報）

《澎湃新聞》報導，電影《援軍明日到達》由《岡仁波齊》導演張楊，國家一級編劇劉和平執筆並任總製片人，《英雄》、《滿城盡帶黃金甲》及《長津湖》的美術指導霍廷霄等影視劇頂尖創作者共同參與。

《援軍明日達到》以抗戰末期的「衡陽保衛戰」為背景，日軍在1944年6月時準備用三日攻陷衡陽。當時，國民政府命第10軍軍長方先覺堅守七天，等待援軍。當時守軍通訊營被日軍炸毀，只剩下一個電台，就是憑借這唯一與外界聯繫的管道，衡陽守軍最終堅守了47天，創造了抗戰史上的奇跡，被稱為東方的「莫斯科保衛戰」。

電影中的第10軍軍長方先覺由大陸影帝于和偉主演，軍事院校畢業的影星楊洋則是再度出演戰爭片，飾演特務營2連連長井啟第。

▲衡陽保衛戰遺骸堆成的白骨紀念塔。（圖／翻攝衡陽保衛戰紀念館）

從史料回顧，日軍破城前2日，第58師團向衡陽城西北角的天主堂發動猛攻，國軍第190師第568團第三營就這樣堅守在兩層樓的彈丸之地內不退。經過激戰，雙方傷亡慘重，方先覺命特務營前往天主堂增援，也就是井啟第最後的犧牲地。

隔日，也是衡陽戰役的46天，日軍第95大隊付出慘重代價後佔領天主堂，隨即朝青山街陣地猛攻。堅守在青山街的190師第7團第三營王金鼎營長及其所部全部犧牲，無一生還。

▲衡陽保衛戰日軍開坦克進城。（圖／翻攝衡陽保衛戰紀念館）

日軍在衡陽保衛戰傷亡慘重，多支部隊被打殘，是8年抗戰以來敵我傷亡比例最大的戰役，也是正面交戰時間最久的城市保衛戰。這一仗不僅激起國軍士氣，還震動日本朝野，東條英機內閣謝罪下台，日軍想速攻打穿戰線的夢想也隨之破滅。