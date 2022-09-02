南京大屠殺彩照疑在美現世　屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

記者魏有德／綜合報導

美國一名當舖老闆埃文·凱爾（Evan Kail）近日在抖音上發出一則影片，影片內容為凱爾收到一本二戰時期的相簿，有30多張疑似南京大屠殺時日軍暴行的彩色照片，還有包括婦女和孩童被炸死路邊、馬路上屍體堆疊等慘不忍睹的影像，引起外界關注。對此，大陸南京大屠殺遇難同胞紀念館正聯繫核實對方，確認照片的真實性。

▲美國一間當舖老板宣稱收到南京大屠殺日軍暴行的彩色照片。（圖／翻攝微博）

《紅星新聞》報導，該店主（凱爾）在視頻（影片）中表示，這本相冊收錄了二戰時期攝影師在東南亞和中國的見聞，記錄了戰爭時期法國士兵的行軍照、日本軍隊的行軍照等隨行照片，其中一張日本騎兵的照片下寫著，「The advance-Chungking China（進攻重慶）」。

凱爾在影片中稱，這本老相簿由顧客的家族流傳下來，目前歸屬權仍為攝影師的後代家人，「關於南京大屠殺的照片比他在網上看到的任何東西還要殘忍，不希望這本相簿賣給私人收藏家，而是希望藉由正常管道永久保存在博物館。」

▲日軍騎兵隊照片。（圖／翻攝微博）

據凱爾描述，彩色照片內容相當殘忍，因此沒有在影片中展示，他僅拍下部分黑白的南京大屠殺期間照片。對此，南京大屠殺遇難同胞紀念館業務部工作人員表示，已看到網傳影片，正在聯繫對方確認相關資訊，「不可能只看一段視頻（影片）就能看出真假，這也不符合文物鑒定的規範。」

另外一位紀念館工作人員則認為，紀念館之前只有黑白的影像和照片，若能證實相簿的真實性，這些照片將成為重要的史料證據。