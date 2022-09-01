1罐「國軍甜湯」釣出弟兄們！學長推爆極品：甩開市面好幾條街

▲一張照片喚起無數弟兄們的共同回憶。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「第一次吃到！」有網友日前在臉書「●【爆廢公社】●」發文，貼出一張罐頭的照片，結果意外吸引許多男網友留言，看了之後都忍不住報到，「這超好吃！」「比市面上的料多實在。」「吃的是回憶。」原來這是一票男人的共同回憶，還釣出不少學長跪求，「哪裡還買得到？」

這位網友貼出照片，只見桌上放著一個紅色系的罐頭，映入眼簾的是「國軍八寶粥」的字樣，以及一碗八寶粥的圖片，仔細看則會發現，上面還有欣欣生技食品公司的LOGO。原PO就在文中表示，「第一次吃到國軍八寶粥」，還貼出一個大笑的表情符號。

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▲就是這罐國軍八寶粥讓學長們讚不絕口。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

照片一出，馬上釣出一票退伍學長，「這好吃，裡面有整顆栗子」、「這是國寶……好稀有喔」、「吃過的都已經50歲了吧」、「這超好吃！當兵吃過二次」、「桂圓非常好吃！直接把市面上的八寶粥甩開好幾條街」、「料多實在，每次發口糧最期待的就是八寶粥」、「用料豐富，一罐抵一餐早餐，還有一顆栗子」、「超好吃，還有QQ的料。」

這張照片還勾起前輩們的回憶，「這不是想吃就能吃到，之前在下基地的時候，晚上肚子超餓，伙房給我一罐，我狼吞虎嚥吃完」、「在外島當零食吃，一罐吃八分飽～每罐都有一顆完整的栗子～」、「還有冬天的時候放在保溫爐裡面吃～超好吃。」

也有老鳥大推其他罐頭，「我沒吃過這個，我比較喜歡以前的土芒果罐頭和黃豆牛肉」、「羊肉爐罐頭很好吃」、「花生仁湯才猛」、「水果罐也很讚」、「欣欣的牛肉罐頭，超好吃」、「上次去他們工廠修機器，走進販賣部，買了2千多的罐頭出來」、「國軍最好吃的罐頭首推牛肉罐頭～次推花生仁湯。」