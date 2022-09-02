美當鋪獲「南京大屠殺彩色照」！老闆露面還原始末　更多照片曝光

▲南京大屠殺彩照疑在美現世。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

美國一名當舖老闆埃文·凱爾（Evan Kail）近日收到一本二戰時期的相簿，有30多張疑似南京大屠殺時日軍暴行的彩色照片，還有包括婦女和孩童被炸死路邊、馬路上屍體堆疊等慘不忍睹的影像，引起外界關注。據陸媒採訪，老闆表示，「不會交給日本政府，我想讓博物館來接手這些照片，而不是某個私人買家，因為它們是無價之寶。」

他1日在TikTok 發布影片稱，他收到了一本要求寄售的二戰時期相冊，裡面有30餘張記錄日軍侵華的照片，希望有正規渠道聯繫他將這些照片保存。該影片瞬間引發全世界網友極大的關注。

陸媒《現代快報》專訪到Evan Kail。Evan Kail也描述了他是如何得到這本相冊的，他說，「幾週前，一位顧客找到我，告訴我他有這本二戰時期的相冊，想和我分享，看我能不能幫他們找到買家，我說好的沒問題。我之前就經常經手老照片的生意，但是在我週一（北京時間8月30日）拿到這些照片之前，我根本沒有想像到我將會看到什麼。」

Evan Kail進一步說，「我拿到之後打開它仔細閱讀。這是一本內容很豐富的書，裡面有成百上千張拍得非常好的照片。照片前面的部分是一些生活化的場景，應該是在日本人引發戰爭之前，後面的部分是在南京或上海，照片展現出的是到處都是被處決的人、被斬首的人、被折磨的人，還有大街上的屍體。我看到之後真的是非常憤怒，這樣的照片有30張左右，其中有很多日本軍隊騎馬訓練的照片，真的是令人難以置信的照片。」

他直言，「我看到後就知道這些照片描繪的是什麼場景了，因為我在學校主修日本研究，我的教授告訴我，當時發生的事情只有非常非常少的照片留存下來。然後我就想知道賣家是否知道這些照片有多罕見，因為這些照片非常的直白。我想讓博物館來接手這些照片，而不是某個私人買家，因為它們是無價之寶。」

Evan Kail強調，「這個東西不應該為私人所有，我現在也把照片全部備份了，並把它放到了一個安全的地方。這是賣家父親的所有物。他父親曾當過30年兵，他父親喜歡拍照並一一記錄下來。他曾經為一個失去丈夫的老婦人打工，是那位老婦人的丈夫拍的照。老婦人把相冊給他作為報酬，然後這本相冊就一直在賣家家裡保存了近30年，賣家並沒有意識到這是什麼，然後他就給我了。」

Evan Kail也透露，「30張照片不全是關於南京大屠殺的，它包括上海和整個東南亞，而且大部分照片是風景照，感覺那個人一直在拍那裡的風景。但他也強調，「不會交給日本政府。」