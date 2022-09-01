侯友宜競辦批「說謊成性」　林佳龍競辦反擊：侯當年勾選的非辯論

▲侯友宜競選辦公室公布侯友宜4年前與蘇貞昌的電視政見發表會照 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍指新北市長侯友宜2018年有跟競選對手蘇貞昌辯論一事是騙人的，但侯友宜選舉辦公室則回擊林說謊成性，侯友宜4年前就是勾選辯論式的電視政見發表會。對此，林佳龍競選辦公室發言人李晏榕1日表示，侯陣營應該好好查歷史資料，侯友宜當年勾選的是一輪式政見發表，不是辯論。

林佳龍獲民進黨徵召出戰新北市長後，屢向侯友宜下辯論戰帖，登記參選時，又叫陣侯要在申請表上勾選辯論那一欄；此外，對於侯友宜說2018年有跟蘇貞昌辯論，林還稱是騙人的，當時沒有提問、交互詰問。

侯友宜競選辦公室1日則貼出侯與蘇貞昌4年前電視政見發表會照片，反批林佳龍說謊成性，不僅屢次口誤台北，也記不牢新北地名，現在更是連2018年有辯論這件事都不願意承認。

侯友宜競選辦公室也說，侯友宜1日赴新北市選委會登記參選時，已經明確在公辦政見發表會意願調查表中勾選「辯論式」，代表侯友宜沒有躲避辯論。

但李晏榕回擊，侯陣營應該好好查歷史資料，侯友宜當年勾選的是一輪式政見發表，不是辯論。媒體也有公開後來報導侯蘇辯論破局。後來在各界的壓力下，才改以協商的方式折衷為媒體提問的方式辯論，並沒有採取交叉詰問。

李晏榕強調，林佳龍自投入選戰以來，一直表達希望能有候選人之間的交叉詰問，侯陣營不要再裝聽不懂。李也透露，現在也有媒體主動聯繫，希望舉辦候選人之間一對一的辯論，有彼此交叉詰問的機會。