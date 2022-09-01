公布大巨蛋檔案？柯文哲嗆「他X的」　她曝「卡蛋」關鍵：別甩鍋陳時中

▲台北市長柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

面對台北大巨蛋防火避難審查持續卡關，台北市長參選人陳時中日前表示，若當選要公布大巨蛋決策過程紀錄檔案。台北市長柯文哲則爆粗口罵說，自己公布全部檔案了，還要挖什麼檔案，「這屁話，屁話連篇，他X的」。對此，陳時中政策小組總召集人管碧玲回應，與其把卡蛋的責任甩鍋出去，趕快做安全測試才是正辦，「柯市長催不催遠雄是大巨蛋關鍵，該做的還是要趕快做！」

柯文哲1日下午赴市議會備詢，針對大巨蛋議題，國民黨議員汪志冰指出，大巨蛋陰魂不散的跟了柯文哲8年，從選舉時目標就鎖定大巨蛋，但想不到陰魂不散，目前也處理不了，且柯文哲因此當上市長，而陳時中也發現了大巨蛋「還滿好用的」，所以現在開始抓交替，柯文哲現在被營建署卡，敵人以前是前台北市長郝龍斌，現在則是陳時中。

汪志冰詢問，陳時中說當選後要公布檔案，會不會生氣？柯文哲則說，這個讓他覺得很好笑，陳時中能否講出將目前大巨蛋弄更安全的具體方法，大巨蛋本來就是體育使用優先，剩下才是其他用途，「公布檔案，我們全部都公布啦！他還想去挖出什麼檔案沒公布？這屁話，屁話連篇，他X的。」

汪志冰再問，當初柯文哲也針對郝龍斌說很多屁話，包括弊案、財團刀叉吃人肉等。柯文哲稱，自己當時沒有經驗，不曉得大巨蛋不按圖施工而停工後會變成這樣，「遠雄的確是不按圖施工，反正這個很慘啦！」

對於大巨蛋爭議，管碧玲指出，柯文哲最需要做的，就是趕快請遠雄提送符合國家標準的消防安全實體測試計畫，也就是煙控實體測試，趕快提，讓消防署趕快審，審過了，「柯市府趕快執行遠雄的實體測試，通過了，大巨蛋的進度就豁然開朗！」

對於柯文哲爆粗口，管碧玲回應，問題都在柯市長對這件事沒有決心，所以遠雄也觀望而不積極，「卡住大巨蛋的關鍵在這裡，柯市長用粗話大動作辱罵阿中，把卡蛋的責任甩鍋出去，其實是甩不出去的！趕快做安全測試才是正辦！柯市長催不催遠雄是大巨蛋進度的關鍵，該做的還是要趕快做！」