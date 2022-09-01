蔣萬安「只有雙腳」　486先生出手捐款！網見金額笑了

▲蔣萬安登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市長選戰三角督已正式成形，國民黨參選人蔣萬安說，他不像黃珊珊、陳時中一樣有行政資源，「他們有錢，我有雙腳」。對此，知名團購達人486先生（陳延昶）貼出交易付款結果，透露他已經捐款給蔣萬安了，「希望萬安公子加油，不要輸黃珊珊太多！」而金額曝光後，也引發網友熱議。

蔣萬安團隊日前傳出募款經費不足的問題，民進黨候選人陳時中稱蔣萬安對自己所擁有的資源不重視、看輕自己。對此，蔣萬安表示，台灣人就是靠著雙腳走出一片天，他是很務實的人，非常了解自己的優勢與劣勢。

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針對黃珊珊宣布參選一事，蔣萬安也表示自己不像黃珊珊、陳時中兩人擁有龐大行政資源，「他們有錢，我有雙腳」，他就是一步一腳印，勤走基層。

▲▼486先生貼出交易付款結果。（圖／翻攝自Facebook／486先生）

對此，486先生在臉書粉專上貼文，表示「萬安公子募不到款，其實這是必然，也絕對是結果」，看到「只剩雙腳」的新聞後，他更為此哽咽，覺得蔣萬安就像是唐吉訶德，明知前方不可為，卻一人一馬孤獨往前衝，所以他決定捐250元給對方，「希望萬安公子加油，不要輸黃珊珊太多」。

本站曾報導《486先生「火力支援100萬」 力挺鄭運鵬出戰桃園：我支持他》，民進黨的鄭運鵬確定出戰桃園後，486先生就表明將火力支援100萬元。如今，他也貼出交易付款結果，並喊話鄭運鵬及陳時中，「昨天各捐贈100萬來火力支援兩位，除了你們的雙腳，還有各界的奧援。」

貼文曝光後，也引發底下網友討論，「11差不多，他不是靠雙腳嗎」、「萬安拉警報」、「250元很多了！哥，您真有情有義啊」。

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