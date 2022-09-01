幕後／宋楚瑜8／12已見陳時中　柯文哲拜訪遭拒：未來順其自然

▲親民黨主席宋楚瑜為哪位台北市長候選人站台引發關注。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市前副市長黃珊珊上月28日宣布以無黨籍身分參選北市長，不過參選記者會卻不見親民黨主席宋楚瑜，引發外界聯想不斷。據了解，宋楚瑜早在今年8月12日，就已與民進黨台北市長候選人陳時中在位於仁愛路的辦公室見面；然而台北市長柯文哲一度想與宋會晤遭婉拒，未來是否見面則是「順其自然」。

宋楚瑜昨天陪同黨籍基隆市議員參選人登記參選時，被媒體問到黃珊珊以無黨籍身分登記參選北市長，是否曾被邀請替她站台？宋楚瑜語帶保留僅說，「台北市3位候選人都在請我」，替任何一名候選人站台就是得罪另外兩人，因此暫時不會做決定，還說如果參選人沒有一定要貼上標籤（指親民黨籍），他暫時還可以緩一下。

陳時中今天上午受訪表示，團隊確實向宋楚瑜請益過，並稱不管是從台灣省或在台北市的時候，宋楚瑜對政治、民生議題都有見地，團隊去跟他請益，當然團隊都會爭取任何人支持，尤其宋楚瑜是重要的政治人物。

至於陳時中本人是否當面向宋楚瑜請益過？競選團隊發言人莊瑞雄證實，陳時中確實有在8月12日親自向宋楚瑜請益，當時在宋楚瑜位於仁愛路的辦公室見面。

此外，柯文哲昨天受訪表示，宋楚瑜跟藍綠都有關係，跟黃珊珊也很好，所以一定會有壓力，自己的態度是不要給別人壓力、人家方便就好。據指出，柯文哲一度欲拜會宋楚瑜，不過被委婉拒絕，而未來是否還有機會見面則是「順其自然」。