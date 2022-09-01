鄭寶清登記戰桃園　按鈴告周玉蔻「意圖使人不當選」

▲鄭寶清由民進黨前立委許榮淑(左)和許國泰陪同，登記參選桃園市長。（圖／鄭寶清競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

無畏民進黨祭出開除黨籍處分，以及深綠選民連日網路重批「背骨」罵名，前立委鄭寶清1日由民進黨昔日創黨大老、前立委許榮淑和許國泰等大批支持者陪同，前往桃園市選委會登記參選桃園市長。鄭寶清強調，民進黨已失去建黨精神、核心價值，他將發起新「黨外運動」，來對抗威權體制和密室協商，再度讓民主政治在桃園發光。

▲鄭寶清按鈴控告媒體人周玉蔻。（圖／鄭寶清競辦提供）

針對媒體人周玉蔻日前指稱，鄭寶清拿中國的錢參選，完成參選登記後，鄭寶清立即前往桃園地檢署，對周玉蔻提出誹謗與意圖使人不當選按鈴控告。

鄭寶清說，民進黨的創黨精神，是要追求民主、法治、自由、人權，這也是對抗中國最好的利器，如今民進黨卻成了一人一派的威權體制，為了對抗威權體制和密室協商，他要推動新黨外運動，為台灣留下民主的火種，就像前民進黨主席許信良當年帶領中壢事件，再度讓民主政治在桃園發光發亮。

鄭寶清的參選理念以及提出「在地、在行、在心」參選訴求，獲得昔日創黨大老、前立委許榮淑和許國泰等人士認同，陪同辦理參選登記，也呼籲桃園人支持唯一在地的市長參選人鄭寶清，鄭寶清並提出有關年輕人的社宅政策、學童免費營養午餐等社會福利政見，爭取桃園人支持。

由於，鄭寶清以無黨籍參選桃園市長，多名各選區的無黨籍市議員參選人陳品杰、袁慧心等人，今天亦齊集於桃園市選委會，衍然鄭寶清在2022桃園市長選戰，已成為無黨聯盟的「母雞」，亦使桃園縣市長選戰，首度出現「四腳督」的選局，勢必出現多端變化！