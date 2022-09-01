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確診未痊癒+財務匱乏　無黨籍商毓芳宣布退選台南市長！

記者林悅／台南報導

台南市長選舉，接連2天市長黃偉哲、台南市議員謝龍介、成大教授許忠信，已完成市長參選登記，林義豐預計2日前往登記參選，但無黨籍市長參選人商毓芳1日下午1時許突發表聲明，宣告停止參選2022年台南市長，不再前往選委會登記，商毓芳表示：「當選市長不是我的夢想，參選市長是因為我們不能失去勇敢的心。」

▲有意參選台南市長的商毓芳，1日下午1時許，突發表聲明宣告停止2022年台南市長參選，不再前往選委會登記。

▲有意參選台南市長的商毓芳，1日下午1時許，突發表聲明宣告停止2022年台南市長參選，不再前往選委會登記。

商毓芳聲明指出：「24日染疫確診至今第9天，目前我的身體還沒痊癒，但無大礙，只是暫時失去嗅覺，體力較差需要多休息。自從7月15日宣佈參選台南市長選舉以來，特別感謝辦公室這一群有理想有創意的年輕人，願意陪伴我共同前進」。

商毓芳：「確診隔離的日子讓我沉澱反省，理解自己仍有諸多不足，衡量目前的身體狀況和匱乏的財務，個人參選台南市長的行動必須到此告一個段落。

商毓芳強調，當選市長不是自己的夢想，參選市長是因為「我們不能失去勇敢的心」。她強調，年過50的自己總是想，能為自己血脈相連的台南做些什麼，如果不做，會不會後悔。回到台南成立「商滿生紀念館」，帶著年輕人一起整理這間美麗但老朽的屋子，共同發掘這座城市的傷㾗與榮光，也像是在整理自己承載的命運，這些日子以來，我感到相當的踏實也得到許多教導。

商毓芳：「最後，感謝大家對一個政治素人的友善與期許，我深刻感受到台南對我的疼愛，以及台灣人給我勇氣與嘉許，我會照顧好自己，讓自己更有能力，也會一直在「商滿生紀念館」歡迎大家光臨。

商毓芳宣布退選，讓選情冷清的台南市長選舉又缺少1位參選人，只剩台南市長黃偉哲、台南市議員謝龍介、成大教授許忠信3人己正式登記參，再加上預計2日登記參選的林義豐，目前僅4人參選，這對尋求連任的黃偉哲而言，商毓芳退選，對選局部署可能影響不大。

因為崑山科技大學公共關係曁廣告系量化研究中心，8月31日公布有意參選市長者的支持度，在目前表態5位參選人中，現任市長黃偉哲獲得57.6％支持度，主要競爭對手國民黨的謝龍介有14.5％的受訪者表態支持；另外，林義豐獲得的3.5％的支持、許忠信獲得1.5％的支持，商毓芳則獲得0.2％的支持，黃偉哲的支持度明顯領先各參選人高達4成以上。

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