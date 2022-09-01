官員「肖想升課長」領更多退休金！　買5萬1千元禮券行賄被抓包

▲財政部關務署高雄關。（資料圖／高雄關提供）

記者許宥孺／高雄報導

關務署高雄關一名廖姓官員屆齡退休，希望能在退休前陞任課長，竟將總額5萬1000元的郵政禮券塞進牛皮信封，並夾帶在自我推薦績效表公文，打算賄賂關務長，不過公文沒到關務長手上，廖姓官員就被舉報。檢方偵查後，依行賄罪將他起訴。

檢方指出，64歲廖姓官員自2020年10月開始擔任財政部關務署高雄關旗津分官稽查課稽核，負責襄理稽查課課長、過濾艙單、櫃場查緝等業務，不過他即將退休，希望能領較多退休金，今年8月12日以公文夾夾帶自我推薦績效表，當面交給蘇姓關務長，希望關務長能推薦他陞任課長，考評20分核分權中給他高分。

不過當時年度陞遷作業已辦理完，蘇姓關務長告訴廖姓官員，等明年再依照程序辦理。因單位有人退休出現遺缺，廖姓官員又在今年1月15日毛遂自薦，以公務電子郵件將自我推薦績效表寄給蘇姓關務長、關務署署長等3人信箱，希望他們能推薦他陞任課長，但都沒獲得推薦。

廖男為了如願陞遷，不惜買禮券行賄，將面額3000元、17張，總額5萬1千元的郵政禮券塞進黃色牛皮信封，再以白色公文封夾帶自我推薦績效表，前往蘇姓關務長的辦公室求見。未料，蘇姓關務長因有要公而未接見，廖男就將裝有力勸的公文封交給辦事員，請他轉交給關務長。

辦事員當日打開公文夾，發現公文內除了有自我推薦表之外，竟還有禮券，隔日就將資料交給政風室辦理，廖男因此被法辦。

檢方調查時，廖姓官員否認犯行，還辯稱禮券是關務長查獲私菸的獎勵金，不過檢方傳喚多名證人，他們都說關務長未曾領取過緝私菸獎勵金，且關務長也不會被列入緝私有功人員名單內。

檢方認定，廖姓官員為了升官而買禮券行賄關務長，依《貪汙治罪條例》不違背職務行賄罪嫌起訴廖男。若廖男被判有罪，也將影響退休金。