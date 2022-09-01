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獨／國中生鬼月浮潛...身體詭現「鞭痕」　醫：嚴重恐危及生命

▲國三學生到海域玩水，遭水母觸鬚叮刺產生紅腫癢痛。（圖／柯適中醫師提供）

▲國三學生到海域玩水，遭水母觸鬚叮刺產生紅腫癢痛。（圖／柯適中醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

不少學生都會把握暑假外出玩水。高雄市一名男國中生農曆七月到台東浮潛，回家2天後，發現身體出現條紋狀的紅斑，就像是被鞭打似的，患處癢到難以忍受，醫師詢問接觸史，學生才想到，戲水時曾遭水母螫傷。醫師提醒，被水母螫傷必須先沖洗患部，冰敷可減緩疼痛感，嚴重則恐導致休克，不可不慎。

▲皮膚科醫師柯適中。（圖／記者許宥孺攝）

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▲皮膚科醫師柯適中。（圖／記者許宥孺攝）

收治案例的皮膚科醫師柯適中表示，這名國中生就診時，自述患處紅腫痛，不時覺得搔癢難耐，經詢問近日的活動史和接觸史，國中生才想到，最近跑去台東戲水，但沒有穿防護衣，浮潛過程中不慎觸碰到水母，當下沒有出現過敏反應就不以為意，直到回到高雄，2天後身體才出現條狀紅斑，就像被鞭打過一樣。

柯適中說，不同的水母，毒性也不一樣，患處表現程度也不一樣，水母觸鬚上的刺細胞會釋放毒液，會造成疼痛或搔癢性的水泡或丘疹，少數人會產生嚴重過敏，嚴重則可能導致休克。

▲▼基隆潮境公園,民眾,下水,浮潛,群聚,解封,人潮,新冠肺炎,Covid19 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲不少民眾會趁暑假到海域戲水。（圖／記者劉亮亨攝）

「越熱越會擴散。」柯適中指出，被水母螫傷後，發生當下，就要立即移除水母觸鬚上的刺細胞，以手邊現有水源(海水或淡水)清潔患部，再以溫水沖洗患部，可以破壞棘細胞毒素，接著冰敷患處可以減輕疼痛感和搔癢不適，若出現不適感，就要趕緊就醫並由醫師開立藥物服用。

柯適中提醒，過去他曾收治一案例，同樣也是遭水母螫傷出現過敏反應，患處長出大水泡，但傷口沒照顧好，導致患部產生肥厚性疤痕(蟹足腫)，因此不可不慎。

▲曾有案例因被水母螫傷，沒照顧好傷口導致增生肥厚性疤痕。（圖／記者許宥孺攝）

▲曾有案例因被水母螫傷，沒照顧好傷口導致增生肥厚性疤痕。（圖／記者許宥孺攝）

最後，柯適中強調，去到海邊玩水，萬一碰到大量水母會有危險，因此要注意是否有救生員；如果沒有救生員，也要記得穿上防護衣，別讓皮膚接觸到海中生物，造成接觸性皮膚炎，若不幸遇上毒性強者，嚴重則可能導致心悸、過敏性休克，就有生命危險。

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