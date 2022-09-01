陳時中民調恐跌到比姚文智低？　他預言北市選情：大咖要來了

▲民進黨台北市長參選人陳時中日前登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中最新民調墊底，引發關注。資深媒體人謝寒冰分析，陳時中確實有可能變成4年前代表民進黨參選台北市長的姚文智，他最近沒有亮點，連過去防疫的成績單都被追著打，若持續這樣打選戰，搞不好民調會比姚文智還低，但身兼民進黨主席的總統蔡英文馬上就會出手，接下來會有越來越多大咖幫忙站台。

謝寒冰表示，當初姚文智是被民進黨有點放生，但陳時中不會有這樣的狀況，因為如果陳時中垮掉，那蔡英文有可能會跛腳，所以她會出手，未來綠營大咖都會一個一個到台北助選，避免陳時中面對媒體，因為他們知道曝光的機會多，製造的仇恨感就更大，反而容易失分。

謝寒冰預測，目前黃珊珊選舉氣勢起來了，但到了9月底、10月中後，陳時中的氣勢也會在一個基本高度，至於是否會超過蔣萬安，就要看選舉的操作。

根據《TVBS》民調中心調查，年底台北市長選舉有87%市民表示會去投票，其中36%市民支持國民黨的蔣萬安，26%支持以無黨籍參選的黃珊珊，陳時中僅有23%支持度。

對於民調墊底，陳時中受訪表示，選舉前段就是盡力爭取選民支持，民調高高低低都有，一切都平常心看待，「若支持我的市民也要趕快出來」。