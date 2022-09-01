快訊／正式對決林佳龍！　侯友宜領表登記參選勾「辯論會」

▲新北市長侯友宜9/1在競選幕僚的陪同下，前往新北市選委會繳交資料完成登記，正式投入年底九合一大選尋求連任。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（1）日一早至新北市選委會完成選舉登記，正式投入市長連任選舉。在登記的過程中侯勾下「辯論」，媒體問到，是否正式接下民進黨新北市長參選人林佳龍的戰帖？侯友宜回應，4年前也是公開與當時的參選人蘇貞昌辯論，今年自然不例外，希望透過辯論的方式，讓新北政策以及未來想要做的事情，讓市民更清楚。

林佳龍先前多次邀侯友宜辯論，林30日登記參選時，再次呼籲侯友宜在登記申請表欄位要勾選「辯論」，而非「政見發表會」，要有接受辯論的勇氣，讓人民檢驗每個參選人，這才是真正民主之道、人民之福。

侯友宜稍早登記時，在登記申請表欄位勾選了「辯論」，侯表示，選舉過程會按照既定步驟來做，4年前他也是與蘇貞昌公開辯論，今年自然不例外，會採取當年的模式，讓新北政策以及清楚未來要做的事情，透過辯論的方式，讓新北市民更清楚。

對於林佳龍民昨日表示， 侯友宜說2018年有與跟蘇貞昌辯論，是騙人的。侯友誼回應，其實很清楚，跟蘇院長就是公開辯論過了，辯論的模式很清楚，而今年也是一樣。

但侯友宜也強調，現階段還是回到市政主軸，只有努力做事、把握時間，像是公托要完成120間、日照中心全力衝刺，還有軌道建設一條一條還在蓋，她需要繼續努力，專注力拼市政，至於選舉過程，還是會按照選辦規劃一步一步走。

