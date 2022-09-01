　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

護送25歲女返家卻遇襲！勇警「胸、肩中刀」　女傷人後竟自殘亡

▲▼北市一名女子凌晨徘徊於捷運站被警方護送回家，卻持刀攻擊警員後自殘身亡。（圖／記者游宗樺攝）

▲北市一名女子凌晨徘徊於捷運站被警方護送回家，卻持刀攻擊警員後自殘身亡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市大同區1日凌晨0時許，捷運雙連站出現一名25歲女子，神情恍惚還不斷大吼大叫，站內工作人員見狀報警求助。轄區警方到場，護送她回家，孰料女子到家後，冷不防在客廳抽出一把水果刀，與2名員警對峙，其中一名員警在準備噴辣椒水制止時遭攻擊，胸口、肩膀受傷，送醫無生命危險。而女子在刺傷員警後，趁另名員警不備迅速朝胸口自殘後倒下，緊急送醫仍傷重不治。

據了解，張姓女子（25歲）事發前獨自在捷運雙連站徘徊，雙眼無神還不斷大吼大叫，路過民眾紛紛閃避。張女不但精神恍惚，還自行打110但默不做聲，詭異行徑被工作人員發現後報警。轄區寧夏派出所2名員警獲報到場，接觸張女後查驗身份，但暫時無法聯繫其家屬於是先護送張女返回蘭州街住家。

▲▼北市一名女子凌晨徘徊於捷運站被警方護送回家，卻持刀攻擊警員後自殘身亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲張女在客廳持刀與警對峙。（圖／記者游宗樺翻攝）

張女回家後，突然在客廳拿出1把水果刀，與剛護送她的2名男警對峙，不斷大吼「離開我家！離我遠一點！」，其中一名陳姓員警（32歲，警專25期）見狀立刻拿出辣椒水準備制止，卻遭張女突然持刀攻擊，陳員左肩、左胸遭刺傷，所幸送往馬偕醫院急救後暫無生命危險。

另名員警見同仁受傷，邊呼叫支援同時喝令張女將刀放下，高聲對她說「刀放下來！」、「妳已經刺傷我們同仁，不放（刀）我真的開槍喔！」而張女父親也在旁緊張勸說「拜託妳啦好不好！」、「不要做傻事啦！」，但張女仍高舉水果刀與員警對峙，同時揚言將會自殘。

▲▼北市一名女子凌晨徘徊於捷運站被警方護送回家，卻持刀攻擊警員後自殘身亡。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼北市一名女子凌晨徘徊於捷運站被警方護送回家，卻持刀攻擊警員後自殘身亡。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場了解案情，並協助張女送醫。（圖／記者游宗樺攝）

張女最終趁員警不備，持刀往胸口自殘，當場失去生命跡象，被緊急送往台大醫院，急救後仍因傷重宣告不治。警方已派員到現場及醫院了解案情，確切事發經過有待後續調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
人妻按摩聞「腐爛味」嚇壞報警！一聽檢查結果大哭：是絕症
iPhone 14 Pro包裝盒流出！傳「全系列配6GB R

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

護送25歲女返家卻遇襲！勇警「胸、肩中刀」　女傷人後竟自殘亡

屏東男藏槍被抓辯：壞了不會修　法官打臉「當兵都會教」判他坐牢

車上擺26包「猴子頭咖啡」　臨檢一搖下窗…警看傻通通抓走

台中警「8個月開40萬張罰單」罰款破2億　議員控：半夜欺負老百姓

快訊／桃園龜山「宮廟失火」濃煙竄天　烈焰照亮黑夜　

快訊／蘆洲男要還朋友8萬　遭電擊棒偷襲搶走…警懷疑不單純

快訊／新北外送員墜「5樓高邊坡」！靠智慧手錶求救　警消摸黑救援

台中女大生半夜出門遭2度性侵！恐怖網友喊：告訴別人就上傳裸照

他想借錢反遭詐團利用！車手取款當場被捕　警追回22萬贓款

夜店護花卻遭冷落！男大生包小黃當砲房　2度強逼車震下場出爐

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

恆春鎮公墓骨灰罐連續遭竊　婦1個月偷12個：回家祭拜

萌弟拿濕紙巾幫爸擦刺青　小手狂抹問：擦不掉嗎？

逃逸移工雇名車接送遭攔查　司機激動頻喊：別拉自動門

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

護送25歲女返家卻遇襲！勇警「胸、肩中刀」　女傷人後竟自殘亡

屏東男藏槍被抓辯：壞了不會修　法官打臉「當兵都會教」判他坐牢

車上擺26包「猴子頭咖啡」　臨檢一搖下窗…警看傻通通抓走

台中警「8個月開40萬張罰單」罰款破2億　議員控：半夜欺負老百姓

快訊／桃園龜山「宮廟失火」濃煙竄天　烈焰照亮黑夜　

快訊／蘆洲男要還朋友8萬　遭電擊棒偷襲搶走…警懷疑不單純

快訊／新北外送員墜「5樓高邊坡」！靠智慧手錶求救　警消摸黑救援

台中女大生半夜出門遭2度性侵！恐怖網友喊：告訴別人就上傳裸照

他想借錢反遭詐團利用！車手取款當場被捕　警追回22萬贓款

夜店護花卻遭冷落！男大生包小黃當砲房　2度強逼車震下場出爐

BDI跌破千點、海岬型船日租僅及成本價16.7%　業者認為可加速舊船淘汰

雷／《航海王》草帽海賊團懸賞金額出爐　喬巴10倍翻全體逼近百億

護送25歲女返家卻遇襲！勇警「胸、肩中刀」　女傷人後竟自殘亡

27歲男嘴破一直沒好！痛到崩潰才就醫「查出癌症」　醫曝6致癌原因

桃園妹騎車買腸粉擋路！他怒曝24秒香香片　老司機一看選擇原諒

屏東男藏槍被抓辯：壞了不會修　法官打臉「當兵都會教」判他坐牢

HyperX首推25、27吋Armada電競螢幕　擴充支架釋放桌面空間

宏仁國中生參加第62屆中小學科學展覽會　為南投斬獲4冠1亞佳績

海底撈豬肚雞遭爆「用粉沖泡」！恐含2傷身成份　供應商緊急回應了

南投縣為長者自購6000劑肺炎鏈球菌疫苗　第二批次開打

鄧紫棋挑戰新歌「狂升4KEY」超猛 「突有人敲門」無奈：被鄰居投訴XD

社會熱門新聞

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

台中女大生半夜跟網友出門　遭二度性侵

桃園龜山宮廟失火　烈焰照亮黑夜

爽賺千萬！8年級情侶檔報運彩假明牌詐騙

新竹男家門前遭開10槍　頭套男5秒轟完快閃

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

妙齡女抽脂竟喪命　醫美診所回應了

房客跑步機昏厥延誤送醫救不回　飯店判賠350萬

女駕駛吸嗨了自撞！意外抖出「IG網紅販毒」

恆春鎮公墓骨灰罐連續遭竊　她連偷12個回家祭拜

即／163縣道千萬賓利衝落池塘！駕駛命危搶救中

台中警8個月開40萬張罰單　議員：半夜欺負老百姓

激動母把3歲女兒放12樓牆邊　勇警衝上去抱住！

更多熱門

相關新聞

激動母把3歲女兒放12樓牆邊　勇警衝上去抱住！

激動母把3歲女兒放12樓牆邊　勇警衝上去抱住！

都給我走開！新北市一名年約40歲的媽媽日前把3歲女兒帶到自家12樓頂，而且情緒激動。警、消人員到場出言苦勸，之後趁該名媽媽不注意，迅速將其懷中的孩子抱離，再衝上去抱住媽媽，結束一場驚魂記。

勇警呂進全遭轟腦成植物人　呂父：絕不能廢死

勇警呂進全遭轟腦成植物人　呂父：絕不能廢死

2塗鴉大學生「拿鐵門試手」　鄰居檢舉「最高恐罰6千元」

2塗鴉大學生「拿鐵門試手」　鄰居檢舉「最高恐罰6千元」

將男子強制就醫遭反抗　2警手指受傷

將男子強制就醫遭反抗　2警手指受傷

三圓1.8億買太原路雜貨店　鄰居怨：來200多個建商都更沒成過

三圓1.8億買太原路雜貨店　鄰居怨：來200多個建商都更沒成過

關鍵字：

大同區傷警勇警自殘精神不穩

讀者迴響

熱門新聞

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

軒嵐諾「中心有機率撞進來」　周末離台最近

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

人妻按摩聞腐爛味！檢查才知自己得絕症

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒被百公斤棧板砸死

台中女大生半夜跟網友出門　遭二度性侵

軒嵐諾暴風擴大鬼彎噴豪雨！不排除陸警

男友跟閨蜜「每晚約健身房」她超信任　一翻訊息慌了

桃園龜山宮廟失火　烈焰照亮黑夜

iPhone 14全系列6GB RAM！Pro包裝盒顏色曝

台無人機反攻福建　拍解放軍集合

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

爽賺千萬！8年級情侶檔報運彩假明牌詐騙

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

更多

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面