護送25歲女返家卻遇襲！勇警「胸、肩中刀」　女傷人後竟自殘亡

▲北市一名女子凌晨徘徊於捷運站被警方護送回家，卻持刀攻擊警員後自殘身亡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市大同區1日凌晨0時許，捷運雙連站出現一名25歲女子，神情恍惚還不斷大吼大叫，站內工作人員見狀報警求助。轄區警方到場，護送她回家，孰料女子到家後，冷不防在客廳抽出一把水果刀，與2名員警對峙，其中一名員警在準備噴辣椒水制止時遭攻擊，胸口、肩膀受傷，送醫無生命危險。而女子在刺傷員警後，趁另名員警不備迅速朝胸口自殘後倒下，緊急送醫仍傷重不治。

據了解，張姓女子（25歲）事發前獨自在捷運雙連站徘徊，雙眼無神還不斷大吼大叫，路過民眾紛紛閃避。張女不但精神恍惚，還自行打110但默不做聲，詭異行徑被工作人員發現後報警。轄區寧夏派出所2名員警獲報到場，接觸張女後查驗身份，但暫時無法聯繫其家屬於是先護送張女返回蘭州街住家。

▲張女在客廳持刀與警對峙。（圖／記者游宗樺翻攝）

張女回家後，突然在客廳拿出1把水果刀，與剛護送她的2名男警對峙，不斷大吼「離開我家！離我遠一點！」，其中一名陳姓員警（32歲，警專25期）見狀立刻拿出辣椒水準備制止，卻遭張女突然持刀攻擊，陳員左肩、左胸遭刺傷，所幸送往馬偕醫院急救後暫無生命危險。

另名員警見同仁受傷，邊呼叫支援同時喝令張女將刀放下，高聲對她說「刀放下來！」、「妳已經刺傷我們同仁，不放（刀）我真的開槍喔！」而張女父親也在旁緊張勸說「拜託妳啦好不好！」、「不要做傻事啦！」，但張女仍高舉水果刀與員警對峙，同時揚言將會自殘。

▲警方到場了解案情，並協助張女送醫。（圖／記者游宗樺攝）

張女最終趁員警不備，持刀往胸口自殘，當場失去生命跡象，被緊急送往台大醫院，急救後仍因傷重宣告不治。警方已派員到現場及醫院了解案情，確切事發經過有待後續調查釐清。

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