登記參選台南市長　謝龍介「保證只做一任」：給我機會翻轉台南

▲台南市長參選人謝龍介，在國民黨主席朱立倫陪同下，一起登記參選，謝龍介懇請市民朋友惠賜一票，給他機會，翻轉台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年底九合一選舉8月29日至9月2日辦理參選登記，1日上午台南市長參選人謝龍介，親自帶著中西區、北區市議員參選人蔡宗豪，在國民黨主席朱立倫陪同下，一起登記參選，謝龍介強調「保證只做一任！」，11月26日，懇請市民朋友惠賜一票，給他機會，翻轉台南。

謝龍介說：「別人每天上班8小時，我為您拚滿16小時，一天當兩天用。4年之後，我做得好，照樣信守承諾，拍拍屁股走人，不帶一片雲彩，若有幸承蒙家鄉父老懷念，是我一世人的光榮。我若做得不好，別說不連任，就算被罷免，都是活該」。

謝龍介表示：「我一輩子都在台南，怎麼會不知道台南人對民進黨的感情，但正因為把民進黨當成親生兒寵愛，這次更要懇請您投給我，讓我進入市政府，把過去30年藏污納垢，不見天日的角落打掃一次，對台南市好，對民進黨更好，有警惕，才會認真；有比較，才會進步」。

謝龍介表示，他感謝陪同登記的所有市議員與參選人，祝福大家一起當選。感謝所有到場讚聲，同行掃街的志工與支持者，感謝朱立倫主席特地南下支持，並擔任競選總部榮譽主委，感謝江啟臣委員出任榮譽總幹事，感謝羅智強擔任網路總顧問，也感謝國民黨台南市黨部主委林進旺出任競選總部主委。謝龍介強調「30年投一次輪替，台南值得更好」。