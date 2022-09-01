白牌車「司機團」專送豬仔赴柬　「送1人賺7萬」2個月狠撈140萬

記者許權毅／彰化報導

柬埔寨詐騙案層出不窮，警方出手先揪出在台犯罪集團，進行「展蛇專案」。彰化分局追查南部最大蛇頭、綽號「羽安」的劉男，吸收白牌車司機成立「司機團」，安排住宿、辦護照以及偽造小黃卡，「豬仔一條龍」的模式將被害者送去柬國，成功一人可獲利7萬台幣，其中朱姓司機2個月內送了20多名被害者出國，集團獲利至少140萬元。

▲南部最大人蛇集團幹部、司機團遭逮。（圖／警方提供）



南部最大人蛇集團，由綽號「羽安」的劉嫌為首，在柬埔寨成立人蛇公司「萬古、萬源、萬利、直營娛樂」等名稱，旗下有幹部、會計、司機團以及接應人員，以「豬仔一條龍」方式犯案，起初先用貸款名義欺騙受害者，之後招募去柬埔寨工作，抵達後護照被扣留，才發現自己受騙，被迫加入集團還債，業績不佳還會被關進小黑屋凌虐。

▲高市警方專案小組8月22日逮捕8名在台成員。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



高雄刑大警方8月22日逮捕該組織中8名在台成員，不過主嫌劉男仍滯留在柬埔寨以貢布波哥山，由警方全力緝捕中。彰化警方依該線索進一步掌握其餘成員，報請台中地檢署指揮偵辦，於8月29、30日進行「斬蛇專案」，與台中、花蓮警方一同逮捕劉嫌旗下朱姓幹部及林姓司機、陳姓成員等到案。

檢警追查後發現，該集團慣用「豬仔一條龍」方式犯案，分工縝密，由幹部、白牌車司機等人接送受害者，還會協助辦理護照、偽造小黃卡，並且送往日租套房集中住宿，等到出國日再由司機送往機場，等到成功誘騙後，集團可獲利約3000美金（約9萬元台幣），扣除成本後實際獲利7萬元。而其中一名朱姓幹部從6月到8月就送了20多位受害者出國，獲利至少140萬。

▲▼彰化警方帶回人蛇集團幹部、司機並查扣證物。（圖／警方提供）



朱姓幹部經檢察官複訊後，向台中地方法院聲請羈押獲准。檢警強調，本案仍有許多受害者受困海外，將擴大清查其他在台成員，也持續清查受害者，與刑事局、外交部共同營救。