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陸3架無人機「再闖大膽、二膽、獅嶼」　遭我守軍射擊驅離

▲▼共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

▲共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

記者柯沛辰、林名揚／金門報導

中國大陸無人機31日又在金門外島現蹤，有3批3架次民用無人機晚間6點至8點，分別出現在大膽、草嶼及烈嶼地區，經我金門守軍射擊驅離，並以信號彈通傳鄰近部隊後，無人機快速飛返廈門。

陸軍金門防衛指揮部表示，8月31日晚間6點起至8點，守軍分別在大膽、草嶼及烈嶼地區，發現民用無人機3批3架次，經防衛射擊驅離，及信號彈通傳臨近駐守部隊後，往廈門方向飛去，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。

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