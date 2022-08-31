「外交超前讓國防增加負荷」　呂秀蓮出招：1922下架改做民防宣傳

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹宜庭／台北報導

兩岸情勢緊張，中國大陸多次派遣無人機侵擾金馬外島，前副總統呂秀蓮31日表示，外交與國防需達成一致性與均衡，然而近期卻是外交超前，導致國防增加負荷，並建議政府提升全民國防意識，將1922下架改做民防宣傳，「可能還來得及應對中國大陸的侵擾。」

呂秀蓮接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時表示，憲法明確規定總統職權分為內政與外交，一個對內一個對外，兩者之間包含兩岸關係，內外皆需達成一致性與均衡；然而近期卻是外交超前，導致國防增加負荷。

呂秀蓮指出，自從裴洛西議長訪台後，兩岸關係就發生巨變，前陣子新加坡警告「所有戰爭都可能因為一個小事情、情緒性就爆發」，所以無人機擾台，國防部一下子就開槍攻打的確會太過分，但大陸卻以為台灣會永遠忍下去，不斷以軍機試探，「此事如同一刀兩刃，一刀切下利弊禍福都存在。」

呂秀蓮補充，由於台灣過去國家處境非常孤立，因此若有外國官員來台訪問，民眾就能感到許多安慰與信心，「但我認為現在的外交有點做過頭，御用媒體都配合總統府，為了選舉、增加自己選區經濟，頻出報導。」

對於中國大陸將台灣分成六區域軍演，呂秀蓮說，「他們不要以為這樣就能得利」，因為此做法不僅刺激台灣2300萬民眾，讓大家提高國防意識，他們飛彈更打到日本，得罪日方，很快地國際船鑑通通靠近中國大陸，「我認為他們太失算了，雙方如果真的不想戰爭，大家都要有所節制。」

面對兩岸關係，呂秀蓮強調，全民國防意識要有，呼籲政府提升全民國防意識，將1922下架改做民防宣傳，「可能還來得及應對中國大陸的侵擾。」

▼呂秀蓮認為共軍圍台軍演反激起台灣人的國防意識，建議1922應下架改做民防宣傳。（圖／路透）