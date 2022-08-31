　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「外交超前讓國防增加負荷」　呂秀蓮出招：1922下架改做民防宣傳

▲▼ 呂秀蓮828「台灣和平公義社」成立大會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹宜庭／台北報導

兩岸情勢緊張，中國大陸多次派遣無人機侵擾金馬外島，前副總統呂秀蓮31日表示，外交與國防需達成一致性與均衡，然而近期卻是外交超前，導致國防增加負荷，並建議政府提升全民國防意識，將1922下架改做民防宣傳，「可能還來得及應對中國大陸的侵擾。」

呂秀蓮接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時表示，憲法明確規定總統職權分為內政與外交，一個對內一個對外，兩者之間包含兩岸關係，內外皆需達成一致性與均衡；然而近期卻是外交超前，導致國防增加負荷。

呂秀蓮指出，自從裴洛西議長訪台後，兩岸關係就發生巨變，前陣子新加坡警告「所有戰爭都可能因為一個小事情、情緒性就爆發」，所以無人機擾台，國防部一下子就開槍攻打的確會太過分，但大陸卻以為台灣會永遠忍下去，不斷以軍機試探，「此事如同一刀兩刃，一刀切下利弊禍福都存在。」

呂秀蓮補充，由於台灣過去國家處境非常孤立，因此若有外國官員來台訪問，民眾就能感到許多安慰與信心，「但我認為現在的外交有點做過頭，御用媒體都配合總統府，為了選舉、增加自己選區經濟，頻出報導。」

對於中國大陸將台灣分成六區域軍演，呂秀蓮說，「他們不要以為這樣就能得利」，因為此做法不僅刺激台灣2300萬民眾，讓大家提高國防意識，他們飛彈更打到日本，得罪日方，很快地國際船鑑通通靠近中國大陸，「我認為他們太失算了，雙方如果真的不想戰爭，大家都要有所節制。」

面對兩岸關係，呂秀蓮強調，全民國防意識要有，呼籲政府提升全民國防意識，將1922下架改做民防宣傳，「可能還來得及應對中國大陸的侵擾。」

▼呂秀蓮認為共軍圍台軍演反激起台灣人的國防意識，建議1922應下架改做民防宣傳。（圖／路透）

▲▼共軍圍台軍演。（圖／路透）

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
快訊／廖老大暫停加盟！　400間店還沒開先退掉
男跑步機上猝死！　台中飯店判賠350萬
軒嵐諾這2天「非常貼近台灣」！　北轉位置、角度是關鍵
快訊／26歲女花20萬抽脂慘死　醫美診所回應了
死因曝光！宜蘭男雙手合十盤坐水溝亡　友：前一天找我聊2小時
BA.5進入流行期！專家估增600萬人確診　指揮中心回應
宋仲基妹妹首爾大畢業　三兄妹合體「五官神複製」
防疫補貼詐騙爆量！指揮中心曝官方正確網址　「5大釣魚連結」別
遭爆抄襲還領5700萬　張善政：若有1塊錢進口袋就退選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

指南投市長任內爆永興棄土場爆弊案　許淑華委由律師控告蔡培慧

白橘心結？宋楚瑜缺席黃珊珊登記　柯文哲：關係複雜「一定有壓力」

農委會徵農科碩士只給29K？　民眾黨團轟政府：青年低薪的元凶

張善政涉抄襲說不清　綠營3女將按鈴提告詐欺等3罪

為斷言鄭寶清「不會選」90度鞠躬道歉　沈富雄：深感羞愧

過半民眾同意中介法是花錢養網軍　64.2％人不滿政府援救困柬台人表現

許文獻領軍登記參選台東縣議員　民進黨盼6席全上組黨團

鄭寶清爆鄭文燦後悔桃園提名　王浩宇「不怕得罪人」打臉揭內幕

傳楊志良遷戶籍到高雄！以無黨籍參戰選市長　柯志恩回應了

「We are Going」！防疫英雄助陣　王惠美登記參選彰化縣長

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

指南投市長任內爆永興棄土場爆弊案　許淑華委由律師控告蔡培慧

白橘心結？宋楚瑜缺席黃珊珊登記　柯文哲：關係複雜「一定有壓力」

農委會徵農科碩士只給29K？　民眾黨團轟政府：青年低薪的元凶

張善政涉抄襲說不清　綠營3女將按鈴提告詐欺等3罪

為斷言鄭寶清「不會選」90度鞠躬道歉　沈富雄：深感羞愧

過半民眾同意中介法是花錢養網軍　64.2％人不滿政府援救困柬台人表現

許文獻領軍登記參選台東縣議員　民進黨盼6席全上組黨團

鄭寶清爆鄭文燦後悔桃園提名　王浩宇「不怕得罪人」打臉揭內幕

傳楊志良遷戶籍到高雄！以無黨籍參戰選市長　柯志恩回應了

「We are Going」！防疫英雄助陣　王惠美登記參選彰化縣長

白安新專輯驚見五月天阿信！　意外曝她青梅竹馬也是「知名樂團主唱」

峮峮外套滑落「半球溢出細肩帶」！網蓋樓直喊：穿好啊 養胸3秘技曝

台美混血大物敲安再秀菁英腳程　前兩戰5打點破隊史紀錄

陸民用無人機頻繁干擾釋警訊？　宋忠平：官方默許「顯示兩岸惡化」

指南投市長任內爆永興棄土場爆弊案　許淑華委由律師控告蔡培慧

《順風婦產科》播畢22年　54歲金燦宇終脫單結婚「妻子小他15歲」

獅子利齒咬住「紀念品」好威　Gucci壯遊珠寶碩大寶石助陣

海邊挖蛤蜊狂吃！女12小時後全身癱瘓　「呼吸愈來愈慢」垂死送醫

快訊／廖老大暫停加盟！400間店還沒開　祭督導制度全力顧品質

白橘心結？宋楚瑜缺席黃珊珊登記　柯文哲：關係複雜「一定有壓力」

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

政治熱門新聞

陳時中北市民調第三名　沈富雄搖頭：其實他已經出局了

桃園媽媽怒了！立起「紅色巨型看板」要張善政道歉還錢

人事行政總處宣布：明年軍公教不調薪

ET民調／桃園四腳督　張善政領先鄭運鵬9趴

數位發展部預算編211億　柯文哲驚訝

遭爆「找網軍還欠尾款500萬」　鄭寶清駁斥：有付錢

民調仇恨值第一　陳時中：不喜歡我的有誰？

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

女立委年輕「激似張曼玉」　照片曝光

陳拋社福政見　柯：不跳票才可怕

國民黨列9點駁張善政抄襲　反問綠營：接下來要打Google？

相隔1小時！陳時中、黃珊珊登記參選

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

來不及拚連任！苗縣議員劉順松病逝　享壽70歲

更多熱門

相關新聞

中共攻擊型無人機現蹤東部外海　國防部回應了

中共攻擊型無人機現蹤東部外海　國防部回應了

日本防衛省統合幕僚監部指出，中國一架偵察／攻擊無人機「TB-001」30日下午飛越宮古海峽，至台灣東部海域上空，不斷來回後再原路折返。對於共機動態，國防部表示，國軍運用針對共軍機、艦於台灣周邊海空域活動，均運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

夏立言訪中　絕非不智之舉

夏立言訪中　絕非不智之舉

射擊驅離=開第一槍！胡錫進放話：大陸將有理由擊毀台方某個目標

射擊驅離=開第一槍！胡錫進放話：大陸將有理由擊毀台方某個目標

台灣最強無人機結界在總統府　博愛特區突破不能

台灣最強無人機結界在總統府　博愛特區突破不能

路透：蔡英文警告強力反制後　對中無人機開槍

路透：蔡英文警告強力反制後　對中無人機開槍

關鍵字：

呂秀蓮兩岸關係無人機

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

男濕疹看診2年「治不好」！她一切片大驚：是癌症

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面