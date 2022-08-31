台灣無人機反攻福建！「拍共軍集合」影片瘋傳　真相曝光

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記者趙蔡州／綜合報導

中國無人機近期頻繁進入金門上空，拍攝我國前線陣地影像並上傳網路。各大社群網站31日瘋傳一支影片，內容疑似台灣飛手操控無人機，從金門馬山觀測站直飛解放軍福建角嶼營區，清楚拍下約10多名解放軍士兵的集合畫面，不過隨即有網友發現，該影片應該是拿舊影片改的，並非真的有台灣無人機逆襲。

網友在臉書轉貼影片並表示，針對中國頻頻用無人機騷擾金門，有台灣的無人機玩家坐不住了，同樣用無人機飛到福建角嶼軍營進行拍攝，「禮尚往來，民間動作永遠比官方快」。

影片自稱從金門馬山觀測站直飛福建省角嶼解放軍營區，可以看見建築物上方懸飄蕩著五星旗，還有車輛載運約10多名士兵正在集合場集合，待無人機在上空拍攝一陣子後，似乎是有士兵發現了無人機正在偵測，眾人迅速解散並跑進建築物內，沒有進行任何反擊措施。

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原PO透露，他後來特別到Google Maps查詢，結果真的找到了影片中建築物及集合場位置，地點與金門馬山觀測站的直線距離約3公里。

▲台灣無人機從金門直飛福建角嶼。（圖／翻攝自臉書）

臉書粉絲團「IDF 經國號」也分享該影片，直呼民用無人機飛回去就對了，並分析「看了一下飛行軌跡，根據建物方向判斷，無人機的確是從金門方向往角嶼飛，因此我們回敬的可能性不小，當然也不排除對岸自導自演，不過就大家互相囉」。

影片曝光後，引發網友熱烈討論，有人說「相信中國涉外事務部門的趙姓男公關應該沒有什意見才對」、「以牙還牙」、「這就是所謂的無人機外交，取代當年水鬼互訪」、「幹嘛解散，怎麼沒有反制動作」，但也有網友質疑，「搞不好又是對岸自導自演」、「自導自演比較有可能」。

不過有微博網友發現，中國央視軍事頻道8月22日才發佈的角嶼影片，內容拍攝到的建築物已經被漆成迷彩色，認為這個所謂的台灣無人機影片，應該是有心人士拿舊影片惡搞。

▼軍營建築物已經被漆成迷彩色，並非紅色。（圖／翻攝自微博）