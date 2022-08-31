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大陸 大陸焦點 特派現場

陸民用無人機頻繁干擾釋警訊？　宋忠平：官方默許「顯示兩岸惡化」

▲▼陸無人機衝金門狂拍「連串羞辱」！飛到村落上空　行駛小貨車超清楚。（圖／翻攝臉書）

▲陸無人機近期在金門多地拍攝。（圖／翻攝臉書）

記者任以芳／北京報導

近期，大陸無人機頻繁出現在金門、連江以及我軍重要軍事地區，釋放麽訊號？大陸軍事專家宋忠平接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪表示，「大陸於『民用無人機』管控十分嚴格，近期多架無人機頻繁造訪，應該是得到大陸政府默許或認可，也顯示兩岸關係的惡化。」如果台海持續緊繃，到時候不排除解放軍派「軍用無人機」實施偵查，等於是為軍事鬥爭準備做鋪墊，將成為「常態化」行動。

針對大陸無人機昨30日分別出現於大膽、二膽、獅嶼地區，共3批3架次，經我方射擊信號彈示警，首度開槍射擊警告驅離，無人機往廈門方向離去。另外，金門上空多次出現大陸無人機，畫面清楚拍攝街道、村莊等影像，引起台灣民眾對前線防衛的不滿。但截至目前，台灣軍方只公布是「民用無人機」，未證實是否解放軍所為。

對此，宋忠平受訪時指出，「為什麼如此敏感時刻會有無人機去金門，關鍵在於兩岸關係越來越惡化。從台灣方面角度來講，不斷裹挾美國，要達到『以武拒統」，在這樣核心的檔口，兩岸現狀發生重大的變化。包括有多架的無人機頻繁造訪金門，都是台海改變當前現狀的基本事實。」

▲▼又有無人機拍攝台灣軍事據點，地點疑似小金門(烈嶼)。（圖／翻攝自微博／台灣傻事）

▲大陸無人機拍攝台灣軍事點，地點疑似小金門(烈嶼)。（圖／翻攝自微博／台灣傻事）

他指出，「目前出現的無人機不是（解放軍）軍用，都是民用。」目前大陸官方也沒有披露無人機隸屬於哪個部門，或某些個人飛行的無人機，截至現在都沒有相關訊息披露出來。

宋忠平表示，大陸官方長期對「民用無人機」有嚴格的管控，比如機場附近，一些重要敏感區域，根本不允許放飛無人機。「但這次出現在金門、大膽和二膽島這些地方，明顯有宣示主權意味。」

他也分析，雖然大陸對「民用」無人機管控很嚴厲，但這次放飛的無人機是沿著台灣海峽飛向大膽島，這個區域是廈門機場管控之外，無人機的飛行路線也經過考量和風險評估，不會對民航部門造成任何不利的干擾。「以此證明，應該是得到大陸政府的默許或認可。」

▲▼針對中國大陸無人機頻頻侵擾，國防部下午發出一張圖表達態度，即日起將適切反制。（圖／國防部發言人臉書）

▲針對大陸無人機干擾，我國防部表達「即日起將適切反制。」（圖／國防部發言人臉書）

先前解放軍「圍台演習」也使用無人機偵查，但這次直接進入金門軍方哨卡。宋忠平指出，「這也顯示金門和其他區域的空防能力是否比較薄弱，台灣軍方是不是有能力，通過軟性和硬性的殺傷手段來對抗無人機？」畢竟民用無人機通訊距離比較短、抗干擾能力較差，但多少對金門守軍造成一定威脅。

「未來，如果台海持續緊張，解放軍是否真的派軍用無人機實施偵查？」宋忠平認為有這個可能性，並且將成為一個「常態化」的事情，大陸軍用無人機功能更強，主要是進行戰術偵察。如果走到那一天，解放軍無人機戰略會各司其職，做好對台軍事鬥爭的準備。

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