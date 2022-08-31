白色力量來了！民眾黨彰化黨部聯合登記　超人、鋼鐵人現身

▲▼台灣民眾黨彰化黨部聯合登記。（圖／台灣民眾黨彰化黨部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

白色力量來了！台灣民眾黨彰化縣黨部縣議員參選人張雪如、陳重嘉、王孝裕、鄭敬議等，今天在代表參選人薛方壹、黃怡雯、賴俊豪、張勝彬、黨代表等多人陪同下前往選委會登記，展現民眾黨團結一心，鄭敬議扮成大超人、王孝裕是鋼鐵人，凸顯守護弱勢、科技繁榮彰化等政見。



張雪如身為民眾黨彰化縣黨部主委，也是在地資深議員、而陳重嘉則是前立委陳朝容的兒子，2人皆具有基本盤，陳重嘉說，希望讓政治簡單化，也將以傾全力當選，為民眾黨再添一席。

張雪如則說，台灣民眾黨彰化縣黨部提名的參選人都是年輕、有活力、有熱誠，都願意在專業領域、各行各業為民眾、社會貢獻，希望改變彰化、打下一片天。

鄭敬議說，超人是正義的化身，他身為幼教老師，希望守護兒童、長者與弱勢、維護社會祥和，帶給人們希望與力量；他說，這身裝扮也代表所有的爸爸媽媽，因為父母都是超人，爸爸媽媽曾經是我們的超人，守護我們長大，現在換我們變成爸爸媽媽的超人，照顧他們，同時，超人也可以在所有人有需要的時候，挺身捍衛、打擊犯罪，讓正能量無所不在。

曾任職資策會且曾獲全球研發大獎RD100及國家傑出工程師的王孝裕則表示，鋼鐵人是科技的代表，加上國人研發的凱比機器人，希望當選後，讓彰化每一個世代都能與科技共榮，運用科技改善所有世代的生活與經濟，爭取數位建設從國中小程式教育普及、青創數位技能培育到智慧銀髮樂活健康社區，將科技落實在彰化的老中青幼四代，打造智慧新未來、科技新彰化，提升城市競爭力，重返彰化榮耀。