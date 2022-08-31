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國小保全變淫狼辱13歲女童　自稱「非十惡不赦」求緩刑...被打臉

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲少女回國小母校遊玩卻遭認識的保全警衛性侵，不受對方賠償60萬元所打動，堅持不和解。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

中部地區1名蕭姓男子，去年被派駐國小擔任保全警衛，遇到1位認識的13歲少女利用連假回母校遊玩，蕭男竟強摸少女下體並舌舔胸部，少女告訴家人揭發，蕭男到案認罪求和解碰壁，一審依加重強制猥褻罪判他3年徒刑，蕭男上訴自稱並非十惡不赦，雖是低收入戶又欠卡債但願意分期賠償共60萬元以爭取緩刑，仍被峻拒，二審駁回蕭男上訴，還可上訴。

判決指出，蕭男年約50歲，和妻子育有3名子女，都已滿18歲，蕭男在本案發生時，受僱於保全公司擔任保全員被派駐案發的國小擔任警衛，在本案受害少女讀國小五年級時就彼此認識，少女從該校畢業後仍會回母校，2人碰面還會打招呼。

去年（2021年）4月清明連假期間，少女上午回母校舊地重遊，還專程去教職員辦公室找值班的蕭男敘舊，不料蕭男竟起淫念，趁當時沒有別人在場，不顧少女反抗，涉強摸少女下體與胸部，甚至舌舔左胸，少女脫困後向同學訴苦，最後告訴家人揭發。

蕭男到案始終認罪，加上有監視器畫面、受害少女手繪現場圖及私訊同學訴苦等對話紀錄佐證，檢方具體求刑3年4月到4年6月。法官認定蕭男觸犯對未滿14歲少女加重強制猥褻罪，且犯行嚴重戕害少女身心健康與人格發展，又未能和少女及其家人達成和解，一審判蕭男3年徒刑。

蕭男事發後被開除，還被教育主管機關點名做記號、永不錄用，目前當臨時工賺1200元日薪，他上訴仍認罪，但央求再給他機會嘗試和解，他願分期賠償共60萬元以爭取緩刑，蕭男自稱做錯事但非十惡不赦的壞人，犯後態度良好，且雖為低收入戶又欠卡債，卻沒因貧窮而自暴自棄，仍努力跟妻子共同還債與扶養仍在就學的么兒。

受害少女與家人沒出庭，經二審法官電話聯繫、婉拒和蕭男調解，蕭男提出賠償60萬元的方案後，少女不為所動，由父親代為再度回絕，強調「不同意與被告調解或洽談和解」，蕭男不死心，企圖聲請移付民事調解、藉此作為刑事量刑參考，二審沒同意，據此駁回蕭男上訴維持原判，全案還可上訴。

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