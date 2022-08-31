花蓮抽驗中秋食品58件皆符規定　預防食物中毒堅持「五要」

▲▼花蓮衛生局稽查中秋應景食品，檢驗結果皆符合規定。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局為維護民眾食用中秋節應景食品衛生安全，自7月起即針對轄內糕餅烘焙業、餡料製造業及中秋應景之燒肉店、烤肉店等餐飲業衛生稽查及查驗，也至各大賣場、傳統市場、超市查核中秋應景食品標示58件及抽驗58件檢驗192項次，檢驗結果皆符合規定。





抽驗包含月餅及其豆沙餡料、禽畜水產品、烤肉食材、豆製品及烤肉醬等產品，檢驗防腐劑、甜味劑、非法添加物（順丁烯二酸等）動物用藥、硼酸及其鹽類、殺菌劑過氧化氫及過氧化硫項目，也抽驗烤肉架器具中重金屬鉛、銻及螢光劑含量等，檢驗結果皆與規定相符。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，此次針對月餅製造業、麵包店、名產糕餅及專賣門市、食品原料行烘焙名產、月餅製造業者之從業人員實施線上衛生講習教育訓練課程，再進行現場輔導及衛生優良（GHP）評核，目前共計評核182家烘焙名產業者製造場所及烘焙門市、米麵濕製造業計61家；大多數業者之製造作業場所皆能保持整齊清潔，並多能落實自主衛生管理與食品標示管理；只有少數業者有未落實病媒防治、廢棄物管理紀錄不足、清潔及消毒化學物質與用具未完善管理、儲藏場所棧板不符、食品添加物未落實紀錄規定等缺失等，皆已依法限期改正完成。





朱家祥指出，選購月餅及烤肉食材時應優先選擇信譽良好商家，不買來路不明或在衛生不良場所販售的產品，選購農產品認明具優良農產品標章及追朔來源之產品，於食用前確實清洗，生鮮食材切勿長時間暴露在室溫下，更要遵守預防食品中毒：「要新鮮」、「要澈底加熱」、「要生熟食分開」、「要洗手」、「要注意保存溫度」五要原則。



朱家祥提醒民眾，食品拆開後如未吃完，應依產品包裝建議方式冷凍或冷藏保存，並注意產品外觀是否變質及標示完整性，並於有效日期內食用完畢；烤肉時也應注意食材新鮮度、生熟食分開處理、食物應充分加熱後再食用，以確保食品衛生安全。並注意適時選購高纖食物做搭配，健康快樂歡度佳節， 民眾如有食品安全及消費問題，可於上班時間撥打衛生局食品服務專線03-8224750查詢或1999消費者服務中心申訴。