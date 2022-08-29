帶3歲女兒逃內戰！女難民幸運贏大獎豪宅卻崩潰　「每晚做惡夢」

▲女意外中樂透改變人生。（圖／翻攝自Facebook／The Hospital Research Foundation Group）

記者李振慧／綜合報導

從非洲國家蒲隆地(Burundi)來到澳洲生活的女難民埃斯特(Esther Mboneye)，近來發現自己中樂透，贏得澳元300萬元現金（約台幣6,251萬元），與價值澳元100萬元（約台幣2,083萬元）房產，然而她卻被嚇壞了，哭著表示中獎讓她每天晚上做惡夢。

當地媒體報導，埃斯特與丈夫阿里斯蒂德(Aristide Nininahazwe)當初為了逃離內戰，帶著3歲女兒蒂芙尼(Tiffany)離開家鄉，前來澳洲阿得雷德市(Adelaide)展開新生活，沒想到又蒙老天眷顧贏得樂透大獎，當他們進入4房新宅時，忍不住落下眼淚。

歷經苦難的埃斯特表示，雖然幸運獲得大獎，然而她卻一直覺得自己不配，還每天晚上作惡夢，夢到有人會來敲門，把她獲得的獎金與房子奪走，「能夠獲得這些，我感到非常榮幸與幸運，因為不是每一個人都能得到這樣的機會」。

丈夫阿里斯蒂德也表示，雖然中獎讓他們感覺「美好又可怕」，但這份獎金能讓他們夫妻獲得比較好的生活品質，以後可以不用再同時兼3份工作，要善用獎金為全家打造更美好的未來。