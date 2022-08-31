警廣播喊停車誣指「你持刀被逮」！他氣到PO網...台南警道歉了

▲ 台南市警一分局警網攔車臨檢，無辜男變「持刀前科犯」，PO網喊冤要求還他公道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名林姓民眾，29日開車時被台南市警一分局警車無端攔停，員警硬指他有持刀械被抓紀錄，讓他非常無奈，他PO網喊冤討公道，市警一分局公開道歉說明指出，係員警執行交通勤務時誤觸上傳該筆錯誤紀錄，除刪除該紀錄外，並主動聯絡民眾說明道歉，取得當事人諒解，警方將深刻檢討員警臨檢技巧與態度。

台南市警一分局副分局長陳猷元指出，警方於29日夜間在轄區有治安顧慮之場所周邊道路臨檢時，攔查林姓民眾車輛，惟警用小電腦顯示該民眾有刀械紀錄，惟經深入查核發現無可疑而放行。惟經查該名刀械記錄係2022年1月間，員警在執行交通業務時誤觸腦係統而誤傳該筆錯誤紀錄資料至警用系統，以致發生此事，警方已立即刪除該筆錯誤紀錄，並主動聯林姓民眾說明道歉，並取得當事人諒解，警方也將深刻檢討員警臨檢盤查技巧與態度。

▲無辜男變「持刀前科犯」，PO網喊冤要求還他公道。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

據了解，該名民眾30日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他29日深夜11時開車要幫女友搬家，途中一輛未開巡邏燈的警車突然閃燈，他剛好開到女友家樓下就直接靠邊停，同時警車也廣播叫他熄火停車。

民眾說，員警下車後就說他違停，他心想是對方要求他熄火，怎麼變成他違停，但也不疑有他，開始解釋是要幫女友搬家，事後員警也未再提及違停一事；原PO配合警方進行酒測、交代車子來源及查詢證件等，然而員警突然說他今年1月18日在台南後甲圓環有持刀械被抓到的紀錄，便開始說教。

民眾立刻反駁，說他沒有做這些事，但員警滑著警用電腦說：「對啊就是你啊，這個紀錄不會騙人，你就老實講」、「是不是你坐朋友的車去打架？我們這邊都有紀錄啦你不用隱瞞」、「因為你不是現行犯我們也拿你沒辦法，生活單純一點不要搞這些」，讓該民眾非常傻眼，而民眾的女友也嚇到，開始懷疑該民眾是否真的有持刀被逮。

員警離開後，該民眾跟女友翻查對話紀錄、刷卡紀錄，證實他跟女友1月18日、19日都休假，兩人17日有去老四川消費，打包帶回家後一個禮拜都在家中用餐，而18日及19日的白天他也有去公司加班，根本沒去其他地方，民眾對員警咄咄逼人態度感覺很差，對於他沒做的事被誣指他十分錯愕，除喊冤並要求警方還給他公道。