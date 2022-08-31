爽賺千萬！8年級情侶檔報運彩假明牌詐騙　1收押7交保

記者張君豪／台北報導

刑事局分析165反詐騙專線受理遭詐騙案件，發現有民眾遭到某「運彩分析專業團隊」詐騙，警方經深入追查發現，該報運彩明牌詐騙集團於Instagram社群軟體限時動態，刊修圖運彩中獎的照片取信民眾，營造團隊分析神準中獎率假象，對外聲稱運彩賽事分析師取信被害人，藉此詐取數千到上萬元新台幣「賽事分析費」，卻讓民眾下注槓龜連連。

▲刑事局偵二大隊31日宣布破獲假報運彩明牌真詐財的詐騙集團，共逮捕8人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

該集團亦提供「代購運彩服務」可協下注民眾代購運彩明牌，但實際上未按被害人給付金額購買，連民眾投注金也騙，警方根據被害人報案指控，發現該集團從去年10月經營迄今，詐騙所得高達1千餘萬元新台幣。

▲刑事局偵二大隊31日宣布破獲假報運彩明牌真詐財的詐騙集團，查扣324萬餘元現金。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊與新北市新莊分局、刑警大隊、基隆市刑大共組專案小組，歷經半年監控，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，並於7月19日同步搜索該集團李姓主嫌等8人位於台北市松山區、新北市新莊、蘆洲區住處及運彩詐騙電腦機房、並逮捕李嫌情侶檔在內的集團成員8人到案。

▲刑事局偵二大隊31日宣布破獲假報運彩明牌真詐財的詐騙集團，圖為歹徒的詐騙即時動態。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查扣李嫌（23歲、詐欺前科）住處、及共犯張嫌住處搜出324萬5千餘元、電腦主機9台、電腦螢幕10台、點鈔機1台、作案用手機15支、網路數據機1台、網路集線器2台、運動彩券1批、購買Instagram文件一批等相關贓證物。

刑事局表示，李嫌利用自學電腦修圖軟體技術，修圖偽造中獎運彩彩券，並以每場明牌4千到1萬元不等代價攬客，並收購IG有兩萬多人追蹤的影片帳號，指揮旗下張姓共犯製播「協助發財」、「逆轉人生」等報明牌賺大錢不實訊息，女友羅女則擔任集團帳房、負責管控詐騙獲利贓款，也遭警方逮捕。





▲刑事局偵二大隊31日宣布破獲假報運彩明牌真詐財的詐騙集團，逮捕8人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

李嫌情侶檔經營詐騙集團，10個月獲利超過千萬元新台幣，李男羅女遭警方拘提到案後否認涉案，辯稱僅是「報不準的明牌」收取費用，否認詐欺直稱是消費糾紛，警訊後依觸犯《刑法》詐欺、偽造文書、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署。

新北地檢署檢察官認定兩人犯後態度不佳提出聲押，李男經新北地院法官裁定羈押、羅女則因懷孕獲交保，其餘共犯裁定3-5萬元交保候傳。

刑事局呼籲民眾，切勿輕信來源不明投資管道，宣稱高獲利、高中獎率的投資管道必須再三查證，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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