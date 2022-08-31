妙齡女抽脂竟丟命　醫美診所：急救流程符合規定...交給司法處理

記者邱中岳／台北報導

北市中山區一家知名醫美診所忠孝東路的分店，因替1名女子做了抽脂手術，卻意外造成女子不幸身亡，家屬質疑，女子到院前就死亡，當時在診所急救，打了8劑強心針仍宣告不治；醫美診所31日下午出面回應，急救措施都符合規定，「一切交給司法處理。」

26歲林姓女子即將結婚，準備明年宴客，她瞞著母親在17日前往醫美診所進行抽脂手術，卻不幸身亡，當時診所原本想找民間救護車協助送往馬偕，但因找不到民間救護車，所以只能打119報警。救護人員向家屬表示，林女上救護車後就沒有呼吸心跳，國泰醫院也給出相同的答案。

黃母表示，女兒從小就愛漂亮，在家中排行老大，與她情同姊妹，可以說是無話不談，但因阻止女兒做醫美抽脂，沒想到女兒竟瞞著她去做，不幸發生悲劇。

▲愛美的林女為了婚宴，但醫美診所抽脂最後卻喪命，母親對診所提出質疑。（圖／記者邱中岳攝）

醫美診所31日下午出面解釋，面對醫療糾紛所發生的憾事，深感哀痛，第一時間都有聯繫家屬，給予最大的支持與幫助，因為收到家屬指控，因家屬沒有在現場，都有將資料轉交。

針對醫美診所員工替林姓女死者領取4萬元，醫美診所指出，有明文規定不能有這樣的事情，此舉是員工私人行為，一切將證據交給司法單位偵查，也針對員工進行懲處。

▲妙齡女抽脂身亡，醫美診所在31日下午出面說明。（圖／記者邱中岳攝）

但面對詢問手術流程，診所強調所有程序都是符合醫療規定，協議書也都有請當事人過目簽署，醫師以及麻醉師都有專科執照，事前都有進行諮詢，所有程序都符合醫療規定。

至於在手術室的手術過程，以及現場發生狀況進行搶救的時間，醫美診所則回覆「所有證據都交給司法單位」。