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新莊23歲警處理車禍遭波及！「腦出血」一度病危　加護病房觀察中

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

▲▼23歲新莊警處理車禍遭機車撞上腦出血，一度發出病危通知。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼23歲新莊警處理車禍遭機車撞上腦出血，一度發出病危通知。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

新北市新莊區福營派出所一名林姓員警，30日深夜於新樹路、景德路口處理交通事故，不料，一部機車與救護車發生碰撞，機車當場摔車，一路滑行撞到林姓員警，導致林男頭部受到重擊，腦出血一度開出病危通知，目前仍在加護病房觀察中。

回顧整起事發經過，23歲的林姓員警30日深夜11時23分接獲通報，新樹路、景德路口發生A2交通事故，抵達現場處理到一半時，一名21歲黃姓機車騎士與現場的救護車發生碰撞，機車倒地後滑行，直接將林警撞倒。

▲▼23歲新莊警處理車禍遭機車撞上腦出血，一度發出病危通知。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼23歲新莊警處理車禍遭機車撞上腦出血，一度發出病危通知。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

林警雖然沒有明顯外傷，但事後卻感到頭部暈眩，在副所長的陪同下，到衛生福利部台北醫院救治，經電腦斷層掃描發現，林警左腦下蜘蛛網膜破裂，人雖然意識清楚但有腦出血現象，醫院開出病危通知，目前仍在加護病房觀察，並施以藥物降腦壓，將視出血狀況評估是否需要開刀。

內政部長徐國勇、政務次長陳宗彥、警政署長黃明昭接到消息後，隨即致電表示關心與不捨，並請醫院全力醫治；新北市長侯友宜知悉同仁處理車禍因公受重傷進加護病房，於31日上午10時許也驅車趕赴台北醫院探視慰問家屬，了解最新病情，並表示後續醫療與照顧新北警局會全力協助處理，只希望同仁可以趕快康復，讓家屬倍感溫馨。

▲▼23歲新莊警處理車禍遭機車撞上腦出血，一度發出病危通知。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼23歲新莊警處理車禍遭機車撞上腦出血，一度發出病危通知。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

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