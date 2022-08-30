大翻轉！車禍死亡今年首度增加20人　「疫情影響」交長自鋤非理由　

▲交通部長王國材主持道安會說明今年1到6月交通事故。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(8/30)公布今(111)年1到6月交通事故統計，共發生17萬8,091件車禍，釀1,495人死亡、235,972人受傷，比去年1到6月多了3,109件、增1.8%，死亡也多了20人，增1.4%，為今年首度翻轉增加。其中機車死亡967人，增11.4%，創11年新高，酒駕死亡134人則創下歷年新低。

今年1到6月發生17萬8,091件車禍，釀1,495人死亡、235,972人受傷，車禍件數比去年1到6月多了3,109件、增1.8%，死亡也多了20人，增1.4%。交通部分析，主要是去年5月中因疫情三級警戒，民眾出外少，去年6月單月30日死亡人數207人為近5年同期最低，導致今年1到6月死亡人數較去年同期增加20人。

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其中機車事故死亡1到6月有967人，較去年同期增加99人、11.4%；高齡者死亡1到6月有576人，比去年同期增加14人、2.5%；今年1月到6月酒駕造成死亡有134人，比去年同期減少19人、12.4%，酒駕死亡創下歷年新低。

以縣市區分，今年1到6月交通事故累計死亡人數比去年同期增加較多者5縣市，包括彰化增加38人、新北增加32人、屏東增加15人、竹縣增加12人、竹市增加10人，共計增加107人；減少較多5縣市包括苗栗減少24人、宜蘭減少18人、台北減少17人、台南減少16人、雲林減少9人。

交通部長王國材表示，今年1到6月事故首次增加20人死亡，雖然去年疫情民眾減少外出，但這不是理由，這也是交通部9月到12月必須要努力的，1到6月機車死亡人數967人，比去年增加99人，高齡者死亡也增加14人，高齡者死亡裡面無照駕駛增加30人，今年1到6月有101人死亡高齡者是無照駕駛，高齡者無照駕駛將是後面宣導執法比較重視的，此外，酒駕死亡減少19人，顯示酒駕修法有一定效果。

▲交通部長王國材主持道安會說明今年1到6月交通事故。（圖／記者李姿慧攝）

王國材坦言，今年交通事故1到5月是減少的，「6月大翻轉，雖然去年6月因為民眾減少外出是低點，但增加就是增加了」，9月到12月將是努力重點，重點在9月開始大家一起努力把數字降低，死亡對於每個家庭來說是一輩子的痛，還是會努力，9月到12中央將與地方政府全力以赴一起來降低死傷。

交通部道安會執秘黃運貴表示，交通事故今年1月到5月都是減少的，6月起今年首度增加，另外機車死亡1月到6月這次增加幅度特別大，也因此針對交通事故死亡增加比較多的5縣市，9月開始透過道安會報系統跟這些縣市加強聯繫輔導，必要時會啟動道安提升小組，找專家學者到這些縣市協助輔導。

黃運貴表示，專家學者除8月到彰化外，9月會到新竹，未來會有績效管控指標，表列各縣市未來每個月要達到績效，達到年度降5%目標，透過KPI和績效提醒，給予督導和輔導。