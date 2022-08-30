國境要開了！禁團令何時鬆綁　交長點出2大要件「下月是關鍵」

▲國境即將開放，禁團令也將一併檢討。（資料圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

疫情高峰過了，國境將開放，指揮中心推估10月有機會，旅行業疾呼入境和出境應同時開放，交通部長王國材今(8/30)受訪時表示，檢疫若開放0+7，開放出入境將是雙邊的，入境人數也會鬆綁，但仍要看疫情發展和指揮中心決定，至於禁團令鬆綁，下個月將是關鍵。

王國材表示，的確出入境部分，每個國家跟我們都是互相，若開放入境、不出境到那邊，是很困難的，未來如果檢疫開放到0+7一定是雙邊的，但現在談的是3+4這階段，短期擔心出境太多，回來有入境5萬限制，也因此極短期以開放入境為優先。

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王國材表示，未來邊境開放雙邊，入境人數也會鬆綁，但仍要看BA.5疫情和指揮中心，的確各國邊境開放已經是趨勢，我國疫情大規模感染比其他國家較晚發生，現在還在努力其中，指揮中心提到9月將觀察疫情走勢，因此要看9月過後。

針對禁團令何時鬆綁，王國材指出，禁團令應該是在3+4大改變後也會檢討，否則來台灣還要關3天沒人要來，至於時間點要看疫情發展和指揮中心，下個月是關鍵，高峰期開始下降後，就會做另一個決定，要視指揮中心中對疫情趨勢判斷，如果要恢復到以前，入境居隔不改，對觀光業攬客很難，大家再等一下、等下個月看看。