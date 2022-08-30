明年加薪2千「基層仍炸鍋」　交長喊話別急「做到這事爭取加更多」

▲台鐵中秋停駛危機落幕，將正常行駛。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵同意明年元旦起員工增加2千元留才津貼，司機員安全獎金增加5成，台鐵工會同意暫緩中秋、國慶和選舉日不出勤行動，不過有不少基層員工炸鍋，認為加薪2千元太少，交長王國材今(8/30)受訪對員工喊話「不用急」，強調台鐵把安全和營運做好，公司化後，他一定幫員工再爭取加更多薪水。

根據台鐵規劃，台鐵員工將有二波加薪，首波自今(111)年8月起，1138名薪水不到3萬元的營運人員和契約人員已加薪11.4％至21.3％。

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剩下的尚未加薪的台鐵員工將列第二波加薪名單，將於112年元旦起發放留才津貼2千元，不分運、工、機、電近1.6萬名員工適用；司機員安全獎金將增加5成，以部分司機員每月安全獎金3千元推算，等於每月再加薪1500元。

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▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

不過仍有不少基層員工不滿2千元加薪幅度，對此，王國材今受訪時表示，台鐵目前針對公司化之前，先對員工比較不公平地方先調整薪資，如果未來薪資福利也可能在台鐵公司化後再做些調整。

王國財指出，他希望台鐵同仁一定要把安全和營運做好，才有充分理由提高薪資福利，台鐵同仁不用急，大家一起努力把安全和營運做好，未來台鐵公司營運好，增加薪水和福利本來就是趨勢，是正向關係，大家一起努力做好，公司化後有好的表現，他一定幫大家爭取加更多薪水。