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買菜方便商家更開心　花蓮市復興市場周邊路面刨鋪整平

▲▼復興市場周邊的公正街與復興街執行刨鋪作業。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼復興市場周邊的公正街與復興街執行刨鋪作業。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所今年加強巷區道路改善工程，30日在復興市場周邊的公正街與復興街執行刨鋪作業，雖然因施工造成當地店家的不便，但業者都表示全力支持，因為連年來受到污水管線及民生用水管線頻繁開挖，路面凹凸不平，如今透過工程施作改善，店家們感謝花蓮市公所提升當地道路品質。

▲▼復興市場周邊的公正街與復興街執行刨鋪作業。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢市長30日上午到公正街關切施做情形，當地民生里長吳明崇到場表達關切，吳里長說，當地路面已多年未曾刨鋪，主要是配合污水下水道裝設工程，加上民生用水管線汰換，以致路面坑坑洞洞，造成用路人的不便。因此在得知市公所將要進行路面刨鋪工程時，趕緊向當地店家說明並請全力配合，感謝魏市長及相關民意代表對地方的關心，聽到店家們期待平坦道路設施的心聲。

▲▼復興市場周邊的公正街與復興街執行刨鋪作業。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢表示，花蓮市過去由於汙水下道施工，造成路面不平整的狀況，也讓當地店家相當困擾。感謝魏嘉彥議員建議改善並協助爭取經費，也謝謝吳里長居間協調店家，讓這項工程可以順利進行。

▲▼復興市場周邊的公正街與復興街執行刨鋪作業。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉賢（右一）到現場關切施工情形。

復興市場周邊施作包括公正街與復興街，改善長度為185公尺，平均寬度為5至8公尺，合計約1475平方公尺，所需經費為67萬元，納入111年度花蓮市AC整平改善工程第五批次的工程，預計兩個工作天即可完成，民眾未來購物或至市場買菜不需再擔心道路不平整的不便，再度感謝當地店家的支持配合。

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