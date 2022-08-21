老奶奶扛菜籃搭公車！他捕捉司機小哥「暖心1動作」：很感動

▲搭公車見暖心司機，讓原PO豎起大拇指。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

搭公車見暖心一幕，讓7千人都讚翻！有男網友20日搭公車時，看到有老奶奶搬著一籃菜要上車，司機就趕緊上前幫忙，讓他忍不住拍下眼前畫面。結果等奶奶到站後，司機又主動幫老人家把菜藍車搬下去，原PO也拿出手機再次捕捉暖舉，並發到「●【爆廢公社】●」大讚，「服務這麼好的司機，真的很感動！」

這位男網友貼出2張照片，透露他當時是搭乘往返捷運圓山站和林口的936公車，「看到司機在圓山站幫一個奶奶搬菜上車，到林口的時候，又幫那個奶奶搬下車。」從畫面中可以看到，老人家似乎是帶了一個購物菜籃車出門，裡面已經裝滿了一袋袋包好的青菜，雖然感覺不重，但要邊扛著菜籃車邊上公車，對奶奶來說應該不容易。

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▲司機小哥幫忙搬菜籃上車。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

原PO就拍下鬆開安全帶、離開駕駛座幫忙的公車司機，只見司機身穿粉色POLO衫，臉上戴著墨鏡、掛著口罩，一邊耳朵還戴著耳機，微微彎著腰幫忙扛菜籃的模樣，讓男網友也豎起大拇指，「服務這麼好的司機，真的很感動！」希望這種好司機未來越來越多。

▲老奶奶下車時，司機也上前伸出援手。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

照片一出，吸引7千多人按讚，「最重要的一句『請嘉獎該名優秀的駕駛』沒標上有點可惜」、「感覺是位帥司機」、「真的很棒！而且是年輕的司機」、「好暖的司機幫助長輩，就像我們自家的父母在外，也希望有人能幫忙協助他們一樣」、「司機很值得誇獎，但旁邊的人也都可以幫忙，幫助別人不分你我他的。」

另外，也有網友認為，這是出自司機的好意，希望不會有人無限上綱，「有一些人就是很過分，搬了一次就會有第二次，搬了第二次就會有第三次」、「值得表揚，但這不是司機的義務」、「這不是司機應該做的，有額外服務就給個讚揚信，但不是每個司機都要跟著做」、「從另一個角度來說，司機應留在駕駛位置，以應付各種狀況。」