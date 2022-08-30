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國軍與共艦對峙最近「不到500公尺」　蔡英文曝前線心聲：這就是守護家園的決心

▲▼蔡英文分享，1位曾與敵機在空中對峙的空軍飛行員向她說，國軍24小時待命，說不緊張是騙人的，「但請把領空交給我們，我們都準備好了」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲總統蔡英文分享，1位曾與敵機在空中對峙的空軍飛行員向她說，國軍24小時待命，說不緊張是騙人的，「但請把領空交給我們，我們都準備好了」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者蔡佩珈／台北報導

中共在「圍台軍演」後頻出動共機逾越海峽中線，引發台海局勢緊張。總統蔡英文30日於臉書分享，1位曾與敵機在空中對峙的空軍飛行員向她說，國軍24小時待命，說不緊張是騙人的，「但請把領空交給我們，我們都準備好了」。海軍146艦隊艦長更提到，之前嚴密監控敵艦長達6天，雙方最近的距離只有500到600碼（約457公尺至548公尺）。蔡英文強調，政府會做國軍最堅實的後盾，一同捍衛國家安全。

蔡英文30日下午前往澎湖勗勉「空軍天駒部隊」、「澎防部防空連」、「空軍第七雷達中隊」及「海軍146艦隊」，分別視導天駒中心、接戰程序演練、射擊操作程序演練及機動雷達，並頒發加菜金，慰勉部隊辛勞。

蔡英文說，台海周邊情勢緊張，駐防在澎湖的部隊，由於位處重要戰略位置，預警反應時間更短，肩負的防衛任務也更吃重。在澎湖的國軍，包含空軍天駒部隊、澎防部防空連、空軍第七雷達中隊、海軍146艦隊在內，都要隨時待命出勤。國軍犧牲和家人的相處，守護國人的如常生活，這就是國軍的日常。

蔡英文分享，有1位曾與敵機在空中對峙的空軍飛行員向她說，「我們是24小時待命，說不緊張是騙人的，但請把領空交給我們，我們都準備好了」；海軍146艦隊艦長更提到，之前嚴密監控敵艦長達6天，雙方最近的距離只有500到600碼。

「這就是國軍堅守崗位的態度，這就是守護家園的決心。」蔡英文指出，海軍在第一線築起海上長城、護衛海疆，空軍與雷達部隊則在領空升起防護之盾，這些長時間且近距離的監控，相信國軍們不只疲憊，肩上的壓力更難以言喻。

蔡英文強調，國軍辛苦守護國人，政府也會做國軍最堅實的後盾。明年政府國防預算達到史上最高，將持續推動國防自主，發展不對稱戰力。「我們會做好更強大的防衛力量，捍衛國家安全」。

蔡英文表示，她要感謝所有國軍，辛苦保衛國家安全，讓大家一起力挺國軍，團結捍衛主權。

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