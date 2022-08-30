中共無人機侵擾不斷　蔡英文下令國軍「適時採取強力措施反制」

▲IDF戰機。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

中共在「圍台軍演」後幾乎天天出動共機逾越海峽中線，也多次派遣無人機侵擾金門、連江等外島。總統蔡英文今（30日）下午視察「空防第一線」澎湖天駒部隊。蔡英文表示，她已經下令國防部適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空安全。

蔡英文30日下午前往澎湖勗勉「空軍天駒部隊」、「澎防部防空連」、「空軍第七雷達中隊」及「海軍146艦隊」，分別視導天駒中心、接戰程序演練、射擊操作程序演及機動雷達，並頒發加菜金，慰勉部隊辛勞。

蔡英文指出，中國在軍演後，仍然以無人機侵擾等「灰色地帶」衝突手法，並結合認知作戰的手段，持續對台灣進行文攻武嚇。但敵軍越是挑釁，我們越要冷靜，我們不會讓對岸有不當的藉口來製造衝突，也不會挑起戰端，「我們自我克制，但不表示我們不會反制」。

蔡英文透露，她已經下令國防部適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空安全。

蔡英文也強調，台灣捍衛主權及守護民主自由的決心，絕不會因為壓力和恫嚇而退縮。

對於明年度的國防整體預算規模已達5863億元，創下歷史新高，較今年增加700多億元，成長近百分之十四，蔡英文說，政府將持續推動國艦國造、國機國造，提高裝備妥善、補充彈藥存量，並提升後備戰力，發展不對稱作戰，讓臺灣自我防衛的力量更加堅實。

▼蔡英文30日視察澎湖天駒部隊。（圖／翻攝自總統府Flickr）