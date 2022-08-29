九合一大選今受理參選登記！　全台22縣市長對戰名單總整理

▲九合一大選進入倒數。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選年底登場，29日開始受理候選人登記申請。全台6都、16縣市中，國民黨力拚直轄市過半，戰場更鎖定在收復台北市、桃園市、新竹市；民進黨方面，除了也想搶下首都外，更希望能穩住原本執政的7個縣市。而此次選戰，不只藍綠對決，小黨也紛紛跳出，都讓選況添變數。

根據中央選舉委員會選舉公告，九合一選舉的部分，投票時間從上午8點起至下午4點為止，預估選舉人數將近1930萬人，將選出1萬1023位地方公職人員，並預計在全國設置1萬7648處投開票所，動員超過30萬選務工作人員。

▼▼▼以下為全台22縣市提名名單▼▼▼

台北市：

國民黨／立委蔣萬安

民進黨／衛福部長陳時中

無黨籍／前台北市副市長黃珊珊

無黨籍／前台南縣長蘇煥智

新北市：

國民黨／現任市長侯友宜

民進黨／前交通部長林佳龍

桃園市：

國民黨／前行政院長張善政

民進黨／立委鄭運鵬

民眾黨／立委賴香伶

無黨籍／前民進黨立委鄭寶清

台中市：

國民黨／現任市長盧秀燕

民進黨／立法院副院長蔡其昌

台南市：

國民黨／台南市議員謝龍介

民進黨／現任市長黃偉哲

無黨籍／商滿生紀念館執行長商毓芳

無黨籍／伍彩集團創辦人林義豐

無黨籍／前立委許忠信

高雄市：

國民黨／前立委​​柯志恩

民進黨／現任市長陳其邁

基隆市：

國民黨／前立委謝國樑

民進黨／立委蔡適應

時代力量／基隆市議員陳薇仲

無黨籍／國民黨基隆市黨部主委黃希賢

新竹市：

國民黨／新竹市議員林耕仁

民進黨／新竹市副市長沈慧虹

民眾黨／立委高虹安

新竹縣：

國民黨／現任縣長楊文科

民進黨／民進黨發言人周江杰

苗栗縣：

國民黨／前國民黨苗栗縣黨部副主委謝福弘

民進黨／前頭份市長徐定禎

時代力量／苗栗縣議員宋國鼎

無黨籍／前明道大學副校長吳盛聖

無黨籍／國民黨苗栗縣議會議長鍾東錦

彰化縣：

國民黨／現任縣長王惠美

民進黨／立委黃秀芳

南投縣：

國民黨／立委許淑華

民進黨／前立委蔡培慧

雲林縣：

國民黨／現任縣長張麗善

民進黨／立委劉建國

嘉義縣：

國民黨／國民黨副秘書長王育敏

民進黨／現任縣長翁章梁

嘉義市：

國民黨／現任市長黃敏惠

民進黨／總統府副秘書長李俊俋

屏東縣：

國民黨／前立委蘇清泉

民進黨／立委周春米

時代力量／屏東基督教醫院工會理事長詹智鈞

無黨籍／國光旅館經營管理公司董事長潘政治

宜蘭縣：

國民黨／現任縣長林姿妙

民進黨／宜蘭市長江聰淵

民眾黨／民眾黨立院黨團主任陳琬惠

花蓮縣：

國民黨／現任縣長徐榛蔚

民進黨／總統府發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）

台東縣：

國民黨／現任縣長饒慶鈴

民進黨／立委劉櫂豪

連江縣：

國民黨／連江副縣長王忠銘、前地政局長曹爾元

民進黨／民進黨連江縣黨部主委李問

金門縣：

國民黨／現任縣長楊鎮浯

民進黨／不提名

無黨籍／前金門高粱黨主席洪志恒

澎湖縣：

國民黨／現任縣長賴峰偉

民進黨／前澎湖縣長陳光復