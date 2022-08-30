台南美食之都「米其林卻0入榜」　內行曝2原因！在地人：入選會被笑

網搜小組／劉維榛報導

2022年《台北、台中、台南＆高雄米其林指南》出爐，頤宮5連霸摘下三星殊榮，而今年首度把台南與高雄納入評鑑，尷尬的是，台南卻沒半家上榜，引發網友炸鍋討論，「不都是我家巷口屌打嗎」、「台南真的好難吃，拜託各位別再來台南吃了！」

▲30家星級餐廳中，台南卻0家入榜。（圖／記者蔡玟君攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友在PTT分別拋問「台南沒有米其林星級餐廳的八卦」、「台南今年米其林沒摘星」的話題，由於台南有美食之都的頂尖封號，因此網友紛紛難以置信求解，「台南居然一顆星都沒有，高雄還有2家一星，台中也不少，賣輪胎的484瞧不起台南美食啊？」「這次高雄新進了2間，都是米其林一星，但是台南一間都沒有？」

底下網友熱議，「吃錯間，沒吃到巷口那間」、「笑話一枚」、「台南有二號砂糖，哪需要米其林」、「有星才意外吧」、「砂糖只有在地人吃吧」、「評審：怎麼都這麼甜啊」。

另有內行分析2個原因，就是台南以小吃聞名，並非走精緻路線，「南部屌的是巷口美食，不是精緻餐廳」、「台南真的都是小吃而已，沒啥高級餐廳」、「外國人料理很注重酸度平衡，不可能愛吃台南的糖漿料理」、「小吃只適合拿必比登推薦」、「其實看台北那些星星餐廳就知道台南不會有星星的啊，經營路線完全不同」。

而臉書社團《台南式》也神速做出1至3星入榜懶人包，小編則尷尬喊話，「掛個大鴨蛋！2022米其林星級餐廳台南無半間店家入選。」

▲遊客最愛台南小吃。（圖／讀者授權提供）



在地人紛紛認為，0入榜反而自認是好事，「這是值得驕傲的事」、「我寧願吃阿嬤介紹的」、「沒差啊！台南好吃的，不需要這些星不星的來貼標籤，我愛吃的還是好好在那呀」、「台南是很有骨氣之地，無需星星光芒哄抬道地的美味」、「台南不需要米其林加持啦」、「台南掛零，大家不要再來台南玩了，這樣我出門才不會塞車」、「入選才奇怪吧」、「誰上榜誰被笑」。

事實上，今年一共有30家餐廳摘下一星，7家餐廳摘下二星，其中包含首度納入評鑑的高雄2家餐廳，而頤宮則是五連霸摘下三星。米其林指南標榜是匿名評鑑，其評鑑標準都是統一的五大準則，分別是食材準備程度、準備食物的技巧和口味的融合、創新水準（主廚所想表達的理念）、是否物有所值，以及用餐體驗與烹飪水準的一致性。

▼米其林30家摘星餐廳，懶人包一次看。（圖／翻攝粉專台南式）

