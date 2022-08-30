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義剪志工台南教養院送暖　院生清新髮型過佳節

▲台南市勞工局再度連結台南市美姿禮儀造型職業工會志工夥伴，前往菩提林教養院辦理義剪活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局再度連結台南市美姿禮儀造型職業工會志工夥伴，前往菩提林教養院辦理義剪活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為落實打造黃偉哲市長「希望家園」的政策，持續致力連結工會專業志工組成「做工行善團」為弱勢朋友提供溫情義剪服務。

近日因新冠肺炎疫情稍減緩和，勞工局今30日再度連結台南市美姿禮儀造型職業工會志工夥伴來到菩提林教養院辦理義剪活動。菩提林教養院陳彥竹院長表示過去半年多以來為防範疫情，教養院已暫停開放訪客一段時日，很高興也感謝台南市美姿禮儀造型職業工會志工再度前來為院生義剪服務，院生們都非常期待再度看見熟悉的志工，也開心能梳理新造型迎接即將來到的中秋佳節。

▲台南市勞工局再度連結台南市美姿禮儀造型職業工會志工夥伴，前往菩提林教養院辦理義剪活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

親自帶領志工夥伴前來義剪的台南市美姿禮儀造型職業工會吳柔宜理事長表示感謝勞工局和菩提林教養院提供公益義剪的平台，讓專業的理髮師們也能有機會回饋社會和參與公益活動。而志工夥伴也從院生們理髮後露出的微笑中，找到付出的快樂與踏實的成就。

▲台南市勞工局再度連結台南市美姿禮儀造型職業工會志工夥伴，前往菩提林教養院辦理義剪活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長提到理髮對於住在教養院的住民來說本是件不容易之事，加上教養院的住民多數都是身心障礙者，要集體出門理髮非常不便，在防疫考量下院生們的家屬也不易帶他們外出理髮，因此這段時間院生們都留著簡單好打理的髮型。感謝台南市美姿禮儀造型職業工會義剪夥伴們，不畏疫情到機構溫情服務，更貼心幫院生打理他們喜好之髮型，讓院生們一解這段時間無法理髮之困擾。感謝做工行善團成員-台南市美姿禮儀造型工會志工們多年的服務熱忱，已協助本局辦理31場次義剪活動，投入志工362人次，服務約1864人。不僅協助解決院生平時理髮的不便外，也讓來自社會外界的愛心有機會散播到更多需要的地方。

▲台南市勞工局再度連結台南市美姿禮儀造型職業工會志工夥伴，前往菩提林教養院辦理義剪活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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