展現勝選決心　劉櫂豪完成台東縣長選舉登記

▲劉櫂豪，完成台東縣長選舉登記。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民進黨劉櫂豪參選2022台東縣長選舉，30日在管碧玲委員、邱泰源委員、伍麗華委員以及民進黨籍候選人市長、議員、代表、村里長等及各鄉鎮後援會、國策顧問、歷任黨部主委、資深黨員與支持鄉親陪同，前往台東縣選委會正式登記參選。

劉櫂豪強調，縣長饒慶鈴4年來施政毫無作為，鄉親關切的房價高漲問題，縣府沒有提出辦法，劉櫂豪推動內政部興建293戶社會住宅，饒慶鈴是零，我們原本有游泳池，如今找不到地方游泳，4年前她告訴農民，選擇她，釋迦才賣得出去，如今中國打壓，她只會推諉中央，也沒有為政見跳票道歉，饒慶鈴說要讓青年東漂，而實際上台東人口外流嚴重，遷出人口遠大於遷入人口。

▲劉櫂豪，完成台東縣長選舉登記。（圖／記者楊漢聲翻攝）

劉櫂豪說明，此次競選主軸「造好新台東」，就是強調劉櫂豪是有行動力，會建設、會做事的好縣長，造好新台東，要翻轉停滯不動、進步緩慢、思想僵化的只會強調單一顏色的饒縣長。劉櫂豪競選政見提出，要用5個主軸來打造新台東，包含造好宜居城市、造好青創就業、造好文化深耕、造好品牌農業、造好原鄉永續，劉櫂豪相信從5大面向來造好新台東，台東一定能夠持續進步，成為大家的好家園。