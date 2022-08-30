蔡適應後援會成立！首場問政說明會開跑　聚焦產業交通政策

▲蔡適應成為本屆首位登記完成的基隆市長候選人。（圖／蔡適應辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

蔡適應昨（29日）下午在基隆市選舉委員會，成為本屆首位登記完成的市長候選人，傍晚馬上在北都大飯店成立「首都圈挺基隆產業後援總會」，蔡適應表示，基隆是首都圈重要的港口城市，在基隆、汐止、南港、內湖四個區域，東台北生活圈的架構下，內科的上下班時間壅塞問題，也關係到周邊都會區的交通，他力主基隆捷運來結合民生汐止線，讓基隆捷運可以為首都圈和內湖的交通舒壓。

「首都圈挺基隆產業後援總會」邀請林右昌市長擔任榮譽總會長，由前立委、也是民進黨創黨元老的洪奇昌醫師擔任總督導，脈動鏈健康科技董事長鍾鎮宇擔任總會長，後援總會架構下，還有產業發展委員會、科技後援會、生技醫療後援會、青創後援會等，特別是內湖科技園區發展協會理事長廖全平國策顧問、前理事長翁素蕙擔任科技顧問。

蔡適應提到，他很感謝廖全平國策顧問、鍾鎮宇總會長，邀集多位企業家、產業界大老來支持他，也支持他的東台北生活圈的交通政策，未來他除了會延續林右昌市長所擘畫的市政願景外，基隆捷運他更會持續來推動，透過捷運線來串連基隆、汐止、南港、內湖四個區域，而這個東台北生活圈，未來將會是台灣產值最高的區域。

榮譽總會長林右昌表示，產業後援總會的成立，代表基隆市未來的發展，基隆不再是孤伶伶被排斥在北北桃之外的城市，過去八年來他倡議首都生活圈，這一千萬人生活的大都會，應該要分工合作、互利共生，特別是大台北東側，基隆是最有潛力的發展基地，未來也將是產業聚集的地方，今天成立的產業後援總會和四大後援會，也是對蔡適應所提出的政見，表達認同與肯定。

▲蔡適應首場問政說明會開跑。



結束後援會成立活動後，蔡適應來到陽光故鄉社區，蔡適應與市議員張之豪辦理的第1場問政說明會，吸引許多基隆市民參與，張之豪表示，他擔任議員這4年期間，相信許多市民都在安樂區的街頭看過他，他騎著一台機車、上山下海的辦理會勘，為市民朋友解決問題，而這些努力也都有賴蔡適應的支持，一起爭取中央的預算幫助基隆市政府，他期盼年底市民能支持蔡適應當市長、民進黨市議員全壘打。

蔡適應在陽光故鄉社區從基隆市的負債問題、談到高地供水問題，他表示，基隆市在他當立委和右昌當市長之前，財政赤字擴大到瀕臨破產，被週刊和雜誌報導是在加護病房的財政，申請中央補助計畫的執行率，也是低到中央官員不敢給預算讓基隆執行，但是他和右昌市長上任後，整頓基隆市的財政紀律，讓每分錢都能花在刀口上，提高執行效率，我們不只零舉債、而且減少48億的負債，而且還能推動大型的建設，改善基隆長久以來的高地供水問題。

蔡適應持續說道，過去基隆市的建商在審核執照時，代替住戶向自來水公司保證水管自己管理和維修，進而少繳了自來水20年的操作代管費用、還有管線維護費用，後來時間一久高地社區供水陸續出現問題，甚至在2009年的過年期間，壯觀台北十幾個社區爆管無水可用，以前的立委和市長不管事。

蔡適應當立委後，立即和行政院協調「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，來降低基隆的漏水率，改善諸如：壯觀台北、幸福華城、美之國、富都新城、喜市社區、綠葉山莊、原美館、優泉小鎮等多個大型社區。

蔡適應說，他知道基隆的問題在哪，他也有解決問題的能力和魄力，所以他才敢辦理問政說明會，向市民們面對面說明他的願景和政見，期盼大家選擇一位帶領基隆進步的市長-蔡適應。

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