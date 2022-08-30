快訊／5千萬計畫案爆抄襲！　張善政：整理國外資訊非論文

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

民進黨前桃園市長參選人林智堅先前爆發論文抄襲爭議宣布退選，然而先前屢屢強調「誠信最重要」的國民黨桃園市長參選人張善政，卻也爆出在擔任宏碁副總期間，向農委會申請的5700萬研究計畫涉嫌抄襲大量雜誌、論文的內容。張善政今（30）日早上10時30分出面說明，強調計畫案只是為了整理國外農業電子化的資訊，介紹給農委會底下研究單位，並非論文研究或是開發新技術，性質不同。

▲張善政出面說明抄襲爭議。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政稍早接受媒體訪問回應，計劃案是若干年前在宏碁所負責的「農業電子化」輔導團隊，主要是蒐集整理農業電子化的資訊，介紹給農委會底下研究單位，不是論文研究，也不是開發新技術，而是要把國外的進展給國內的研究單位，性質不同，所以計劃案內會引用國外期刊、報告內容，這跟論文寫作性質完全不一樣。

張善政表示，這個計畫並不是只有整理報告給農業單位，為了推廣新的電子化資訊，巡迴很多單位辦座談會、做簡報，了解研究單位在做什麼事情，所以計畫經費的很大部分是在做宣導、座談跟輔助。

不只如此，張善政提到團隊裡面好幾個成員也都很努力蒐集資料提供給農委會，最後也都有提供資料來源的清單，只是萬一還是有百疏一漏之處的話，他願意代表團隊向農委會致歉。

針對這項農業電子化企劃案的最終成效，張善政說很值得驕傲，不敢說有很大功勞，但至少有小小貢獻，「在選舉時這些有助益的事卻被抹黑，我覺得非常遺憾，這也連帶影響到我的老東家宏碁跟Google，造成公司困擾我很抱歉。」

最後，張善政強調，對手應該要尋求更正面的對決，而非抹黑成論文抄襲，「我沒有什麼誠信的問題，也沒有什麼退選不退選的問題，現在選舉是對抗民進黨的國家機器，各種不齒的手段心裡都有所準備。」