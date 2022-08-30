芭比Q了！衝廁所拿候選人面紙擦屁股　翻面一看成超悲劇

記者游瓊華／台中報導

2022九合一大選年底登場，候選人無不卯足全力催票，各式各樣選舉小物也出籠，面紙、扇子是常見的文宣品，但網路上流傳一段影片，一位民眾拿著台中市東、南區市議員參選人陳雅惠的文宣品衝進廁所，等到「解放」完畢，要把文宣品拆開使用，才驚現竟然是「菜瓜布」，自嘲拍下影片還配音「拿錯包了，怎麼辦？芭比Q了！」連陳雅惠本人看到影片也忍不住笑出來。

▲芭比Q了！有民眾誤以為市議員參選人陳雅惠的文宣品是面紙，衝廁所要擦屁股 翻面一看成悲劇。（圖／陳雅惠提供）



陳雅惠表示，經由台北的朋友轉知，在抖音看到這段影片，自己覺得很風趣，很搞笑，敬佩製作者，發揮巧思，將文宣品融入生活當中，感謝這位朋友幫她變相打了廣告。陳雅惠也呼籲民眾，選舉期間，拿到各式各樣文宣小物，還是要看清楚是什麼東西，也能眷顧一下候選人喔！

▲陳雅惠陣營透露，這次菜瓜布文宣品大概製作2-3萬份，很受婆婆媽媽喜愛。（圖／陳雅惠提供）



現任台中市國光里里長陳雅惠是台中市第十一選區（東區、南區）市議員參選人為拉近與選民距離，最近推出「環保水槽濾水網套袋」文宣小物，由於功能多樣化，不但可以濾掉菜渣，也可裝置肥皂、存放蒜頭等物，既方便又實用，讓婆媽愛不釋手，相當討喜，被視為加分利器。

另外，要拚連任台中市第十二選區太平區的市議員蔡耀頡則瞄準防疫需求，製作防疫酒精拭巾，超受親子族群喜愛。蔡耀頡透露，現在雖然疫情降溫，但防疫工作還是很重要，有選民看到一口氣拿4、5包，說要拿回去給家人一起使用，不僅實用，也成功增加曝光度。