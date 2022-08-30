本土回升3萬例！指揮中心增開專責病房　雙北最高開到30%

記者嚴云岑／台北報導

BA.5強襲，單日本土疫情再次回到3萬例，台北區空床率更降至37.8%。指揮中心今（30）日起宣布調整應變醫院專責病房開設比例，疫情最嚴重的雙北最高調升到30%，其餘地區也調升至15~20%不等。非應變醫院當中，台北區、北區500床以上醫院也須開設10~15％的專責病房。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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BA.5取代BA.2個案成為國內主流病毒株，上週佔全國病例數僅18%，本週就暴增到40.1%。本土疫情也連2周上升，指揮官王必勝昨坦言，「可以確定的是BA.5疫情已經開始了」，本週單日破3.5萬例有可能」，呼籲脆弱族群應儘早施打疫苗，落後縣市也要快點催打。

今日指揮中心公佈本週新增3萬1178例本土病例，另增310例境外移入，新北市有6631人確診，六都除了台南、高雄維持2千多人外，台北、台中、桃園都已突破3千人大關。

疫情回升也讓口服抗病毒藥投藥率上升，昨日單日就發出5147人份藥品，倍拉維（paxlovid）4186人份、莫納皮拉韋988人份，繼7月19日以來再創高峰。

▲各醫療區醫院調整專責病床開設比例。（圖／記指揮中心提供）

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