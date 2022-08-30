本土再破3萬例！　昨逾5千人領口服藥「創7／19以來新高」

▲羅一鈞說明口服抗病毒藥使用情形。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

本土疫情相隔49天再次突破3萬例！疫情回升也讓口服抗病毒藥投藥率上升，昨日單日就發出5147人份藥品，倍拉維（paxlovid）4186人份、莫納皮拉韋988人份，繼7月19日以來再創高峰。

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增31,488例COVID-19確定病例，分別為31,178例本土個案及310例境外移入；另確診個案中新增27例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之31,178例本土病例，為14,345例男性，16,822例女性，11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(6,631例)，臺北市(3,896例)，臺中市(3,761例)，桃園市(3,138例)，高雄市(2,573例)，臺南市(2,026例)，彰化縣(1,320例)，苗栗縣(869例)，新竹縣(816例)，屏東縣(811例)，雲林縣(767例)，宜蘭縣(696例)，新竹市(673例)，花蓮縣(578例)，嘉義縣(512例)，南投縣(511例)，基隆市(509例)，嘉義市(385例)，臺東縣(345例)，金門縣(181例)，澎湖縣(160例)，連江縣(20例)。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，每週二病例數都是一週最高，因為會有六、日、一領用數據回補，但昨日在疫情雖未突破3萬例，領用數依然是近期新高，顯示國內確診數仍有再增加。

不過，羅一鈞也提到，國內口服藥物儲存量非常充足，倍拉維還有30.6萬人份，莫納皮拉韋則有11.6萬人份，預估可用天數分別為可用127天與231天，請民眾不用擔心，醫師遇到符合高風險因子的確診個案，也可以開立藥物降低重症死亡率。

▲最新口服抗病毒藥領用統計。（圖／指揮中心提供）

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