孩子都我在顧…激動母把3歲女兒放在12樓牆邊　勇警衝上去抱住！

記者陳雕文／新北報導

都給我走開！新北市一名年約40歲的媽媽日前把3歲女兒帶到自家12樓頂並揚言輕生，警、消人員到場出言苦勸，後來警員趁該名媽媽不注意，迅速將其懷中的孩子抱離，消防員再上去抱住媽媽，結束一場驚魂記。

▲母親把3歲女兒放在女兒牆上並揚言輕生，令人看了冷汗直流。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，該名媽媽是家庭主婦，但丈夫長期在外工作，所以她的生活只有顧家顧孩子，但她似乎厭倦這樣的生活，一時情緒激動想攜女從自家12樓往下跳，樹林派出所警員黃品智、陳蓁觀巡邏時接到通報，立即趕到現場。

▲警員黃品智趕緊上前將孩子抱到安全處。（圖／記者陳雕文翻攝）

黃員見該名媽媽情緒激動，並把其女兒放在女兒牆邊！由於擔心母親會進一步失控對幼童不利，或是幼童不慎墜樓，黃員快步上前將其懷中的幼童抱走，其他人再趕緊抱住該名媽媽，助母女脫離危險。

▲消防員趕緊上前控制媽媽的行動。（圖／記者陳雕文翻攝）

後經警方成功救獲、救護人員到場處理，初步檢查小孩與林女無明顯外傷及生命危險，警方後續也協助聯絡社工並通報。樹林分局表示，黃等二員積極救護自殺民眾，深獲家屬感謝。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995